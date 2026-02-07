Retratos augustos: María Pereira y Sara Valcárcel, de Galaxia

María Pereira y Sara Valcárcel, de Galaxia. Son parte del brazo y abrazo exterior sin el que una editorial quedaría huérfana. A la primera (izda.) la conocimos en la Obra Social Caixanova y luego como directora de Acción Cultural de la Cidade da Cultura en Santiago, vuelta a su Vigo natal para llevar la colección Merlín de esta editorial, su parte comercial, estrategias, marketing, negociaciones con empresas... La segunda, Sara Valcárcel, ilustradora, en el gabinete de prensa, un enlace entre las afueras y los adentros de la empresa. Trabajan mucho juntas para hacer frente a la prolífica producción de libros de Galaxia.

López-Manquisidor, un director vigués que vive con pasión el teatro

Admirable la fe teatral de este hombre, Luis López-Manquisidor, nacido en Vigo hace casi 50 años, residente en Madrid y que dice que si existe la otra vida, cuando muera volverá a pescar en las rocas de Fuchiños. ¿Por qué no se habla de estas personas vocacionales? Pasó por Vigo y su teatro García Barbón hace unos días con su grupo teatral, On stage theater company. Se ha dedicado a muchas cosas, pero desde 2006 su vida está vinculada al teatro. Viven en sus márgenes como industria, pero en el corazón latente del teatro como arte. Un teatro particular, de trinchera; madruga, rara vez se realiza en algo que pueda llamarse un escenario y habitualmente el público no sabe que puede regalarte un aplauso al final como reconocimiento. Apenas da para vivir. Son “un teatrillo de escolares”, según dice él, pero en las últimas cuatro semanas más de 12.000 espectadores han visto sus obras en Vigo, Ferrol, Pontevedra, Coruña, Santiago y Ourense Ninguno de ellos superaba los 16 años. Algunos de esos 12.00 espectadores han descubierto con sorpresa que les gusta el teatro. Conclusión: ya sabéis de otro vigués más cuyo trabajo es teatralmente pedagógico.

Por una vid juntos, una propuesta seductora de amor y viñedo de Regina Viarum

¡Felicidades, Iván Gómez, vigués e hijo de Horacio, por la seducción e ingenio de esa campaña Por una vid juntos de vuestras bodegas Regina Viarum en la Ribeira Sacra! Llegando vuestra 25 aniversario allí y al borde del Día de los Enamorados en todas partes proponéis una experiencia enoturística que invita a las parejas a sellar su vínculo dejando una huella real y duradera en el viñedo. La iniciativa combina la visita a la bodega y la degustación de vinos con un gesto simbólico cargado de significado: la plantación de una vid identificada con el nombre de los participantes ¡Qué hermosa experiencia saber que crecerá año tras año, un símbolo vivo del paso del tiempo ! A mí preparadme varias que voy a intentar convencer a algunas de las que he amado porque el amor, como la viña, es polifónico, se nutre en la diversidad!