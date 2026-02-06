Os da Fame en San Blas

Como cada año por san Blas cumplen Os da Fame su ritual de encuentro, con el santo como coartada y el cocido como excusa porque saben que con el buen alimento y del buen vino se puede componer un canto de amor. Ahí veis a Os da Fame en su bodega-barraca subiendo hacia el Soriano, buenos conocedores de la relación entre beber y vivir bien, cantores cuando procede porque el canto es el móvil y el argumento para la expresión de la rica existencia del hombre.

Los 73 de Pérez Leira: demasiado para un cuerpo

Mi amigo Lois Pérez Leira, que debe ser el último comunista que no habla mal ni de Stalin, que ya es decir, ha festejado en la cafetería Mus del Calvario sus primeros 73 años. Un día tendré que procesar toda la información que me llega de él porque me parece demasiado para un solo cuerpo. Presume de vitalidad y de sus viajes por el mundo y creo que en unos días estará en Moscú y, como siempre, apuesto que pasará por la Plaza Roja a visitar el monumento a Lenin. Creo haberle oído que sueña con saludar a Putin, él sabrá por qué aunque hoy parezca eso mear fuera del tiesto. Pero, aparte de toda esa alineación política, yo creo que escribió unas 18 biografías de gallegos en la emigración, etc. y me dice que 23 documentales. Como no le basta, es autor y dirigió como productor diez canciones. Hace mucho años se presentó a las elecciones a la alcaldía viguesa, algo que solo en su cabeza podía ser posible pero luego, ya jubilado, vivió un tiempo en la Argentina y fue al menos presidente de la Asociación de Residentes de Vigo, asociación en caída a la que reanimó aunque ahora, sin él... ¡Y dice que su último sueño sería realizar una serie para Netflix sobre la vida de Gómez Gayoso y Antonio Seoane!

Se fue Pepe «Cortesía» y dejó su memoria en el universo de la boca

Falleció a los 76 haciendo algo que consideraba una misión en su vida laboral: podando sus viñas para lograr, como cada año, esos vinos que tantos vigueses hemos degustado en su bar Cortesía, del Calvario. Hablo de Pepe Carballo o Pepe «Cortesía», que se fue en uno de los lugares que más amaba, su plantación de 14.000 metros cuadrados en Alveos para albariño, godello, treixadura y loureiro además de tintos sousón, pedral y brancellao. Se fue este domingo inesperadamente para él y los suyos que le esperaban en Vigo para comer, para su mujer Marisa, para sus hijos Raquel, Javier, José y Alberto, para sus yernos o nietos, es cierto, pero ocurrió en un espacio terrenal idílico que él mimaba hace muchos años. Murió en su propia tierra, cerca de su gente y somos muchos los que le echaremos de menos y muchos los que abarrotaban el tanatorio de su pueblo. Ya no podré escribir sobre su lamprea con tirabeques, quedó pendiente esa asignatura gastronómica. Dejó su memoria en el universo de la boca, mucho más inmediato que el de los ojos, que el de los oídos, incluso que el de las manos, porque, como dijo el filósofo Béla Hamvas, el alimento está muy vinculado con el cuerpo y la bebida se corresponde intelectualmente con el alma.