Los europeos no se aclaran

Si algo parece claro con la guerra de Ucrania es que mientras que EE UU ha defendido con decisión y desde el principio sus intereses tanto económicos como geoestratégicos, los gobiernos europeos no terminan de aclararse. Después de un silencio diplomático atronador por parte europea, algunas capitales, por ejemplo, París y Roma, parecen despertarse finalmente a la realidad.

Y así el ministro francés de Asuntos Exteriores, Noël Barrot, hablaba el otro día de la conveniencia de hablar con el Kremlin.

Según Barrot, Francia no ha descartado nunca por principio la posibilidad de dialogar con Rusia a condición de que haya «total transparencia» con Ucrania y todos sus socios. Pero los vaivenes del presidente Emmanuel Macron permiten dudar de esas palabras de su ministro

Los europeos deberían, es cierto, tener un canal de comunicación con Rusia para defender sus intereses en lugar de delegar , como han hecho, esa responsabilidad en EE UU, que va lógicamente a lo suyo. Y no solo con Donald Trump.

Creyó la UE que podrían contentar a Trump simplemente con el compromiso de elevar hasta un 5 por ciento del PIB nacional el gasto en defensa, pero vio con Groenlandia la voracidad del republicano, que no respeta siquiera a sus aliados.

Europa tiene que abandonar definitivamente la unipolaridad en la que ha estado demasiado tiempo refugiada y abrirse a un mundo multipolar como el que persigue el llamado Sur global y en concreto el grupo BRICS. Y entender al mismo tiempo que Washington tiene otras prioridades que Ucrania – China, Irán, su propio hemisferio- y con Trump en la Casa Blanca pretende dejar la solución de ese conflicto, que sabe perdido, a los europeos. Lo dejó meridianamente claro en el Senado de Washington el secretario de Estado, Marco Rubio, al explicar que la superpotencia no tiene más remedio que «priorizar sus recursos».

Según el ex presidente del gobierno italiano y del Banco Central Europeo Mario Draghi, Europa necesita sobre todo acelerar su integración si es que quiere contar algo en el mundo.

Europa, dijo Draghi, tiene que pasar de la confederación de Estados a la federación para tener mayor capacidad de presión en el escenario global. Europa se ha federado, agregó, en cuestiones como el mercado único, la política monetaria, pero falta una autoridad central con plenos poderes ejecutivos en todos los campos.

En caso contrario, se arriesga, según el político y economista italiano, a la subordinación (a EE UU) y a su desindustrialización, lo que es ya una realidad.

Pero ¿no es cierto al mismo tiempo que la derecha ultranacionalista es cada vez más fuerte en Europa al tiempo que crece la desconfianza hacia el centralismo burocrático que muchos atribuyen, sin que les falte razón a la Comisión de Ursula von der Leyen?

Draghi se cuidó en cualquier caso de señalar una de las causas principales de esa desindustrialización que constata: la renuncia a la energía rusa – recordemos la voladura de los gasoductos Nordstream- y su sustitución por la mucho más cara de EE UU y los países árabes.

Eso ha hecho que numerosas empresas alemanas, por ejemplo, hayan invertido en Estados Unidos y trasladado allí su producción para ahorrar costes y evitar barreras aduaneras y tensiones.

En su totalmente incomprensible rusofobia, agravada por el conflicto ucraniano, la mayoría de los gobiernos europeos parecen incapaces de entender que Rusia, a la que consideran un eterno enemigo, seguirá siempre ahí con sus abundantes recursos naturales, de los que tanta necesidad tiene.