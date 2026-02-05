Miscelánea de febrero

Este mes de febrero, empezamos con la tradicional y multitudinaria, en sus tiempos, romería de San Blas, en la vecina parroquia de Seijo, que se celebra todos los días 3, y que, desgraciadamente, ahora ya no se celebra en la capilla del Pazo de San Blas, como su fundador quiso, y realmente no sabemos las razones de este cambio. Sea como sea, es una romería a la que tradicionalmente concurren muchos marinenses, para pedir al santo, que los libre de las enfermedades de la garganta, con mucha devoción en nuestro municipio y todo el Morrazo.

El mismo día 3 del año 1914 fondea, en aguas de nuestra ría, la Flota Inglesa del Atlántico, unos meses antes de la I Guerra Mundial, integrada por 38 unidades, en la que figuraban acorazados, cruceros, destructores y otros, que dejaron atónitos a cuantos la contemplaron.

El día 4 del año 1748 de año nace Lorenzo Blanco Cicerón, que llegó a ser magistrado de la Indias en el siglo XVIII, posiblemente la persona más importante que dio Marín. Hijo de Don. Francisco Blanco Salgado y Doña. Rosa Isabel Cicerón y Centeno, hija de hidalga familia marinense, casados en Marín, el 10 de abril de 1739. Vivieron en una casa construida a la orilla del mar, encima de un peñasco donde batía la mar, y donde, con anterioridad al siglo XV, había estado emplazado un pequeño fuerte o batería, destinado a defender la Villa de los piratas, concretamente el puerto de San Xian dos Ancorados, en el lugar de la Mouta. Que llegó hasta fines del siglo pasado, conocida como la casa del ‘balcón’, y que fue bárbaramente destruida, por el llamado progreso, y a pesar de comprometerse a mantener el preciso balcón de piedra, con unas enormes ménsulas, paso el tiempo y no se supo nada. Se casó en Chile y dos de sus hijos, Blanco Encalada, fueron protagonistas de la independencia de Chile, siendo presidente y ministro de marina.

El día 10 del año 1961 fallece don José del Río Paredes, el alcalde que consiguió la incautación de la Lonja, que supuso una inyección de ingresos que permitieron el desarrollo de nuestra Villa, pasando a la historia como el alcalde más popular y emprendedor.

Del día 10 al 15 del año 1809 un destacamento de cien soldados de la infantería francés, entra en nuestra Villa y se apoderan del Castillo se San Fernando, con el fin de cortar el suministro de armas y municiones a nuestros paisanos de las «Alarmas de Morrazo·». Haciendo también una incursión en el Pazo del Chirleu, residencia del héroe Juan Gago de Mendoza, liberador de Marín.

El día 15 de 2022 se produce una gran tragedia con el hundimiento del ‘Villa de Pitanxo’ en el que murieron 21 persona y solamente se salvaron tres. Todavía está por dilucidar cuales fueron las razones de su hundimiento.

El día 16 del año 1913 sale a la calle el primer número del semanario independiente ‘Marín’, dirigido por Don Raimundo Vidal Pazos, sustituyendo al “Fustazos”, que dejo de publicarse el 16 de noviembre de 1915, que supera el ámbito local y trato temas regionales, con la colaboración de Ramón del Valle Inclán, Alvarez Limeses, y otros, que se identifica políticamente con el liberal Antonio Pazos Fontenla

El día 19 del año 1809, reciben las “Alarmas de Morrazo” su bautismo de fuego, en la acción de San Jorge de Sacos, y el día 28, atacan Pontevedra, siendo recechados por el invasor.

El día 20 de 1906 nace Adolfo Rocafort Ball, paladín del fútbol marinense, fundador y primer presidente del Marín C.F.

El día 25 del año 1816 se produce el Pronunciamiento de los liberales, al mando de Juan Fontenla y Sotelo, que se lleva a cabo en la Plaza del Reloj, que desde aquel momento se llamará de la Constitución, donde pronuncia una encendida arenga el Sr. Fontenla, nombrando alcalde a José Aniño, que era juez de la Jurisdicción de Marín. Hechos realizados desde el balcón del ayuntamiento, instalado en una pequeña construcción pegada a la iglesia, donde luego fue construida una fuente. El numeroso público allí reunido, lo acogió con gran entusiasmo y enormes aplausos.

El día 26 del año 1959 se celebra un homenaje a don José Touriño Gamallo, médico de visita domiciliaria, muy reconocido por su dedicación y humanidad, cumpliéndose el acuerdo del nombramiento de Hijo Predilecto.

El día 26 de 1816 una columna de más de doscientos marinenses, al mando del liberal Juan Fontenla, acompañado de Juan Gago de Mendoza y Salvador Marí, se desplazan a Pontevedra, y en el Campo de San José, entablan dialogo con el capitán del Regimiento, Sr. Montanero, llegándose al acuerdo de proclamar la Constitución de Cádiz, acto que se celebró el día 27, en medio de una gran alegría. n