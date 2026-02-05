Y pasaron tres décadas

Treinta años después, los compañeros del Instituto Politécnico vuelven al instituto y, al reencontrarse, el tiempo parece detenerse. Entre abrazos, risas y recuerdos, reaparecen los adolescentes que fueron y se confirma que la amistad y los lazos creados entonces siguen vivos, más fuertes que el paso de los años. Esta es solo la primera de muchas quedadas que están por venir, a las que esperan que se sumen quienes faltaron esta vez y a quienes tanto echaron de menos.

Marta Lloves y un libro que surge de su saber con personas de alto estrés

De la viguesa Marta Lloves nunca escribí nada y hoy lo hago por tres razones al menos: una, por la presentación de su libro de poesía mañana viernes en la Sala MUTA (Joaquín Loriga, 9), a las 20.30; dos, porque me ha sorprendido y admirado su trayectoria profesional, profesora de Educación Infantil y Primaria, Máster en Psicología del Deporte y Coaching Deportivo, Psicomotricista, Logopeda y Terapeuta, con más de veinte años de trabajo con personas sometidas a altas dosis de estrés emocional; tres, la fidelidad de sus padres Lloves y Pequeño a FARO DE VIGO, que Marta ha visto todos los días en su casa desde que nació. Precisamente esa veintena trabajando con personas sometidas alto estrés es el germen de este libro, que quiso que fuera poético. Por eso la obra está dedicada a ellas y a su enfrentamiento con ese vacío, que les hace aún más humanos, por tener que padecerlo a pesar de aquellos que se afanan por llenarlo.

¿En Vigo? ¿Mucho sol?

Mi vida es un ir y venir entre Vigo y Salamanca pues si en la olívica tengo a mi familia, mi periódico, amigos... en la charra tengo mi último territorio conyugal. En la charra me he ido liando y tengo la vicepresidencia del activo Centro Gallego y un programa radiofónico no diario junto a la tudense y presidenta del mismo Carmen Baquero llamado Hoxe Galicia en la radio de la Universidad de Salamanca. Pues desde allí entrevistamos al alcalde de Vigo, y a fe que nos dio una buena entrevista en la que no faltó el humor. Como sabía que de Vigo no iba a decir nada malo, le pregunté sobre algo negativo que no podía negarme: el tiempo. «Sol, mucho sol, cierto que no se ve pero está ahí, encima de las nubes, y los vigueses lo sabemos», me respondió tan tranquilo el alcalde. Ni por esas rebajas la visión de Caballero.