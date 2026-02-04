Los del Berbés en San Blas

Ahí tienes el orfeón del Berbés haciendo patria cantoral en un furancho a reventar en Bembrive por San Blas. Luis Prego dirigiendo el mismo con su acordeón acompañado por el gaitero y demás percusionistas y pandereteiras. Unas voces afinadísimas que tuvieron mucho éxito ante el numeroso público. Antes y después hubo otras actuaciones con un magnífico ambiente, acompañado de chorizo, oreja, tortillas y vino. Mucha gente comentaba que, después del éxito de la película Rondallas, habría que contar la historia de nuestros furanchos, que tanta vida y alegría dan, y que estos días llenan esta popular romería viguesa.

Comida, vino y mucha música: así se vive el San Blas en Vigo / Marta G. Brea

La Amadeus y la argentina Arsis, hoy en la Colegiata

Quien canta sus males espanta y en Vigo florece la canción, en uno u otro formato. El domingo tuvimos habaneras, el viernes tendremos a la Casablanca pero hoy... ¿qué podemos oír hoy, cariños nuestros? Me cuenta Fernando Escaned Barbosa, que está en Gli Appassionatti, que la Coral Amadeus, en la que también milita, recibirá al grupo coral argentino Camerata Vocal Arsis, que actuará a las 20 en la Basílica de Santa María, dentro de una gira por España y Portugal que trae a Vigo a estos argentinos de Córdoba que han impresionado ya a más de un vigués en su última actuación en Portugal. Juanjo Cura, director de la Amadeus y también argentino, redondea la información contándome la materia cantoral: obras sacras, tanto seculares como populares contemporáneas de compositores argentinos. ¿Y qué creéis? ¿Que la Amadeus no iba a mostrar sus talentos? Claro que sí. Lo hará con obras gallega y una argentina para homenajear a los invitados al final, con un ensamblaje gradioso, ambos coros interpretando dos piezas vocales, una de ellas A Rianxeira, compuesta por gallegos en Buenos Aires. ¿Mola o mola?

Un documental de Lodeiro como artista, político, ser tabernario, ciudadano...

¿Es posible que hayan pasado 30 años de su muerte, que nos hayamos hecho 30 años más viejos los que le conocimos, entrevistamos, tomamos vinos con él? Pues sí, 30 han pasado y su familia, respaldada por Adarme Audiovisual, la Xunta y Afundación, estrenan mañana, 12, el documental Lodeiro en el auditorio de Afundación a las 19.30. Lo cierto es que la hija, Ruth, también artista, siempre pensó en hacer un documental que reflejase lo que significó su padre no solo artísticamente sino en otros ámbitos: como ciudadano, personaje político, tabernario... Además de que no se olvide su figura trata de acercar a gente más joven lo que significó como investigado y vanguardia del arte gallego. Está realizado por Adarme Audiovisual, compuesto por David Hernández y Álex Penabade y en los 45 minutos hay entrevistas con amigos, artistas, comisarios, familia... Se incluyen textos de escritores como Blanco Amor, Cunqueiro, Oroza y se muestra obra gráfica, óleos, grabados...