Temporal en Galicia
Opinión | Mira Vigo

Fernando Franco

Fernando Franco

Vigo

Los del Berbés en San Blas

Este fin de semana, la ciudad de Vigo ofrece actuaciones musicales variadas, desde habaneras hasta la Coral Amadeus, que comparte escenario con un grupo argentino

El orfeón del Berbés, durante la festividad de San Blas, en Bembrive.

El orfeón del Berbés, durante la festividad de San Blas, en Bembrive. / FdV

Ahí tienes el orfeón del Berbés haciendo patria cantoral en un furancho a reventar en Bembrive por San Blas. Luis Prego dirigiendo el mismo con su acordeón acompañado por el gaitero y demás percusionistas y pandereteiras. Unas voces afinadísimas que tuvieron mucho éxito ante el numeroso público. Antes y después hubo otras actuaciones con un magnífico ambiente, acompañado de chorizo, oreja, tortillas y vino. Mucha gente comentaba que, después del éxito de la película Rondallas, habría que contar la historia de nuestros furanchos, que tanta vida y alegría dan, y que estos días llenan esta popular romería viguesa.

Comida, vino y mucha música: así se vive el San Blas en Vigo

Comida, vino y mucha música: así se vive el San Blas en Vigo

Ver galería

Comida, vino y mucha música: así se vive el San Blas en Vigo / Marta G. Brea

La Amadeus y la argentina Arsis, hoy en la Colegiata

Quien canta sus males espanta y en Vigo florece la canción, en uno u otro formato. El domingo tuvimos habaneras, el viernes tendremos a la Casablanca pero hoy... ¿qué podemos oír hoy, cariños nuestros? Me cuenta Fernando Escaned Barbosa, que está en Gli Appassionatti, que la Coral Amadeus, en la que también milita, recibirá al grupo coral argentino Camerata Vocal Arsis, que actuará a las 20 en la Basílica de Santa María, dentro de una gira por España y Portugal que trae a Vigo a estos argentinos de Córdoba que han impresionado ya a más de un vigués en su última actuación en Portugal. Juanjo Cura, director de la Amadeus y también argentino, redondea la información contándome la materia cantoral: obras sacras, tanto seculares como populares contemporáneas de compositores argentinos. ¿Y qué creéis? ¿Que la Amadeus no iba a mostrar sus talentos? Claro que sí. Lo hará con obras gallega y una argentina para homenajear a los invitados al final, con un ensamblaje gradioso, ambos coros interpretando dos piezas vocales, una de ellas A Rianxeira, compuesta por gallegos en Buenos Aires. ¿Mola o mola?

Un documental de Lodeiro como artista, político, ser tabernario, ciudadano...

¿Es posible que hayan pasado 30 años de su muerte, que nos hayamos hecho 30 años más viejos los que le conocimos, entrevistamos, tomamos vinos con él? Pues sí, 30 han pasado y su familia, respaldada por Adarme Audiovisual, la Xunta y Afundación, estrenan mañana, 12, el documental Lodeiro en el auditorio de Afundación a las 19.30. Lo cierto es que la hija, Ruth, también artista, siempre pensó en hacer un documental que reflejase lo que significó su padre no solo artísticamente sino en otros ámbitos: como ciudadano, personaje político, tabernario... Además de que no se olvide su figura trata de acercar a gente más joven lo que significó como investigado y vanguardia del arte gallego. Está realizado por Adarme Audiovisual, compuesto por David Hernández y Álex Penabade y en los 45 minutos hay entrevistas con amigos, artistas, comisarios, familia... Se incluyen textos de escritores como Blanco Amor, Cunqueiro, Oroza y se muestra obra gráfica, óleos, grabados...

Imagen Fernando Franco

Mira Vigo

Caamaño reitera que no habrá centro de salud en O Hío-Aldán y la Xunta devuelve la finca de O Viso al Concello

Caamaño reitera que no habrá centro de salud en O Hío-Aldán y la Xunta devuelve la finca de O Viso al Concello

Las plagas de insectos y hongos afectan a bosques de A Estrada, Agolada y Cruces

Las plagas de insectos y hongos afectan a bosques de A Estrada, Agolada y Cruces

El cisma interno se encona en la armadora Inpesca: los Arrien «sospechan» de las cuentas

El cisma interno se encona en la armadora Inpesca: los Arrien «sospechan» de las cuentas

Un agitado y productivo mercado

Un agitado y productivo mercado

La Xunta podrá forzar por ley la fusión de concellos en situaciones límite

La Xunta podrá forzar por ley la fusión de concellos en situaciones límite

Nigrán urge a Costas y Xunta planes para «convivir co cambio climático» tras los daños provocados por el oleaje de los últimos días

Nigrán urge a Costas y Xunta planes para «convivir co cambio climático» tras los daños provocados por el oleaje de los últimos días

Urgen obras en el colegio Manuel Luis Acuña: «El techo puede venirse abajo»

Urgen obras en el colegio Manuel Luis Acuña: «El techo puede venirse abajo»

El cielo complica (aún más) la cuesta de enero en la hostelería de Vigo: «Se está trabajando bastante mal»

El cielo complica (aún más) la cuesta de enero en la hostelería de Vigo: «Se está trabajando bastante mal»
