Angulas: chefs y consumidores en la gestión de la pesca

La responsabilidad de la conservación de los recursos pesqueros es competencia exclusiva de la Unión Europea, con el apoyo de los estados miembros en varios aspectos, entre ellos ejerciendo el control, inspección y ejecución de las actividades pesqueras incluyendo su venta y comercialización. En el caso de España el apoyo no le corresponde solamente al Gobierno central, sino que también implica a las comunidades autónomas en las aguas en las que tienen competencia, normalmente las aguas interiores, incluyendo rías y ríos.

Así pues, ni los restauradores ni el consumidor tienen responsabilidad legal directa en la gestión de la pesca. Pero pueden ayudar mucho. Su comportamiento, nuestro comportamiento, decidirá si un producto se vende o no. Y su actitud puede forzar a nuestros gobiernos y a la Unión Europea a hacer una gestión adecuada de los recursos pesqueros. De cualquier recurso pesquero.

El caso de las angulas, que son las crías de las anguilas, es un ejemplo que ha saltado a los medios estos días. Desde hace años se sabe que la situación de la población europea de la anguila, es una sola para toda Europa, es enormemente preocupante, casi catastrófica y en riesgo de desaparición. Los informes científicos así lo dicen desde hace varios años.

Los científicos, conscientes de que la mortalidad de angulas y anguilas se debe tanto a la pesca como a otras causas tales como los embalses y sus turbinas, la mala gestión de los ríos y sus aguas (falta de limpieza, contaminación, enfermedades y parásitos) y otros, han advertido que si no se toman las medidas adecuadas en la costa y los ríos, y si no se prohíbe total y absolutamente la captura de angulas, la probabilidad de que la población europea de esta especie desaparezca es cada vez más alta. Ante esto se pueden tomar medidas serias y adecuadas o mirar hacia otro lado pasándose la responsabilidad de unos a otros.

Por eso me parece admirable la postura de la asociación Euro-Toques sobre la protección de la angula. Euro-Toques es una asociación europea de cocineros fundada en 1986 a instancia de Jacques Delors, presidente de la Comisión Europea en aquel momento. En el grupo chefs fundadores estaban, entre otros, Juan Mari Arzak y Pedro Subijana.

Estos días hemos visto en la prensa la seria llamada de atención para la estricta protección de la angula por parte de renombrados chefs de Euro-Toques tales como los vascos Andoni Luis Aduriz y Pedro Subijana y los gallegos Lucía Freitas y Pepe Solla, entre otros. Su gesto, especialmente el de Andoni Luis Aduriz que incluso ha escrito un magnífico artículo en el diario El País, ha provocado que el Gobierno de España haya tomado nota y esté pensando con seriedad la necesidad de que se tomen rigurosas medidas de protección para nuestra población europea de anguila tanto en España y sus Comunidades Autónomas, Galicia incluida, como en el conjunto de Europa.

Nosotros, como consumidores, también podemos ayudar. Aunque quizá unos más que otros ya que no todos podemos pagar lo que cuesta una ración de angulas. Pero los que sí pueden pagarla, que además de ricos suelen ser poderosos e influyentes ciudadanos muchas veces con relevantes puestos institucionales o sociales, sí pueden ayudar mucho negándose a comer angulas y manifestándolo públicamente a la sociedad y a nuestros gobernantes, para que se tomen de verdad medidas de protección de nuestros recursos biológicos. Las angulas, crías de las anguilas, necesitan amparo. Ayudemos todos a proteger los recursos biológicos pesqueros. En este momento a la anguila/angula.

Gracias de verdad a nuestros conscientes y respetuosos cocineros por haber dado esta importante y mediática voz de alarma.