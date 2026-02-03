El «dream team» de la planta novena

Peinando ya canas pero con el mismo carisma de antaño me llega esta imagen del desaparecido equipo de la novena planta del Concello de Vigo, el «dream team» de las relaciones públicas municipales. Con la jubilación de Julia Mariño desaparece una época, como jefa de prensa de la institución y última periodista en estas funciones. Se cierran tres décadas no solo de información puntual del Concello de Vigo sino de compañerismo. Veo en la foto a Eduardo Pérez, con su sonrisa siempre preparada, a Sonsoles Garcinuño que ha perdido la cuenta de los casorios que tramitó en Castrelos, a Gabriela Romero, maestra en la multitarea, y a Avelino San Luis, más conocido como Betero, el sabio del protocolo. Unos jovenzuelos que van a seguir reuniéndose en otras plantas novenas de otros ilustres edificios.

De cómo los jubiletas no precisan la alta velocidad

Soy usuario habitual de la ruta Madrid-Vigo y al revés y, no voy a mentir, cada vez que veía la cifra 300 en el rótulo me preguntaba que coño hacía yo en ese tren si no tenía prisa. Cierto es que era en pocos trayectos o al menos eso me parecía, pero cuando uno como jubileta no tiene que competir con nadie para vender antes, la prisa se convierte en una vulgaridad. Temblaba el tren también de vez en cuando y yo me preguntaba para qué demonios me metían en esos tembleques. Dentro de unos días haré también ese trayecto pero con el precedente de Aldamuz, y sé que también han disminuido la velocidad en algunos tramos a Galicia. Bueno, volveré en alta velocidad pero como pongan un tren de Baja ahí voy. No tengo prisa por morir.

O vivir en Vigo qué bonito é, andar de parranda...

O vivir en Vigo qué bonito é. Voy por la página 117 de Perros de pie, del catalán Eduardo Oresti y creo que, a pesar de la admiración por su alta capacidad literaria, sus giros innovadores, su inteligente uso del lenguaje coloquial, no voy a seguir leyendo. Es deprimente, cruel, inhumanas las vidas que relata en un ataque inclemente hacia la Barcelona actual, para el autor una ciudad vendida al capitalismo, infectada por todo tipo de enfermedades morales, repleta de turistas.... Claro, yo inmediatamente me trasladé a Vigo y sentí la buena suerte de vivir aquí, tanta distancia aunque ¡andemos con cuidado!

Portada del libro "Perros de Pie" / Eduard Olesti

Belén Padrón, Apo’strophe y su Vuelta al día en 80 flores

Esta no es una crítica de arte porque para hacerlo hay que saber de la materia que se trata y uno, aunque haya hecho cientos de entrevistas a artistas, sigue siendo un gañán en el asunto. Sin embargo, hay exposiciones que me producen ya antes de ir a verlas curiosidad y ese es el caso de la de Belén Padrón en la sala Apo'strophe. Ya el título es incitante: A volta ao día en 80 flores ou todas as vidas nas flores da miña nai. He oído una entrevista de esta licenciada en Bellas Artes ovetense residente en Pontevedra y me hablan de su imaginación delirante, su espíritu viajero, esa pasión que le lleva a una diversidad temática...