Sánchez juega con los pensionistas

Tenemos un presidente de Gobierno que a través de ese «manual de resistencia», es muy posible que aunque no gane el Nobel de literatura, la historia le recuerde como el «burlador de la Moncloa».

Lo peor de todo es el empeño de sus ministros y adláteres de las tertulias de tratar de hacer comulgar con ruedas de molino a la concurrencia, con un relato infumable que no deja de ser un insulto a la inteligencia de los españoles.

Vamos a ver: si la prioridad de su señoría son de verdad los pensionistas, si sabe que mezclar otros conceptos (es decir, colarlos), se saldará con una derrota parlamentaria, explique cuál es su pretensión.

¿Quiere ganar un relato a costa de millones de pensionistas? ¿Quiere sacar los colores a la oposición y, con sus palmeros mediáticos, generar opinión en la ciudadanía con fines electoralistas?

Desde mi punto de vista, que bien pudiera estar errado, el presidente lleva ya unos años en permanente huida hacia adelante, sin presupuestos, con una carga de escándalos en su entorno político y familiar que debieran haberse saldado o bien con la dimisión o con la consulta electoral y, con el pacto y cesión de competencias que solo prolongan su agonía política y, dan alas cada vez más grandes a la extrema derecha y al hartazgo ciudadano.

El presidente y sus portavoces tratan de ilustrarnos con sus bondades y las maldades de una oposición que quiere perjudicar a los pensionistas. Las mesas de debate de la TV pública se hacen eco de ese discurso y se hacen cómplices de ese mensaje. Intoxicación institucional en estado puro y uso de medios públicos de manera grosera e impúdica.

Preconizar la estrategia política sobre la concreción, con el fin de usarlo con fines partidistas es una estafa a los españoles imposible de defender. Es una burla mas del equipo de Sánchez y una pérdida de tiempo que solo alimenta las tertulias y la polarización.

En medio del maremágnum y el drama de las catástrofes ferroviarias donde el ministro Puente va de discurso en discurso y de sucesivas meteduras de pata (quien mucho habla mucho yerra), Sánchez (que suspende el funeral de Estado por miedo al abucheo), se saca de la manga además del decreto ómnibus con propuestas variopintas, un real decreto pactado con Podemos de regularización de inmigrantes sin papeles.

Sin negar el derecho consolidado de quienes trabajan en España muchas veces en precario, el tema migratorio hay que abordarlo de manera consensuada desde el Parlamento, para que surta efecto duradero, estableciendo reglas del juego claras para los propios inmigrantes y para la población autóctona. Bien; tampoco ha seguido los dictados del sentido común. Las consecuencias de esto último (por mucho que Tezanos cocine) será un crecimiento de Vox.

No se quejen del crecimiento de la extrema derecha y de la desafección ciudadana. El presidente se lo está ganando a pulso y más dura será la caída aunque la demore.