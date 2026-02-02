Ni un lamento por Bryan

De todos los inventos lamentables del fútbol ninguno iguala al mercado de invierno. Un zoco en el que agentes, intermediarios y clubes sacan al escaparate el inventario que casi nadie quiere ni necesita. La maquinaria del dinero se pone en marcha y a esa llamada nadie se resiste. Salivan las agencias de representación, hacen cuentas las directivas ante la posibilidad de ganar unas migajas y tiemblan los entrenadores, unos por el temor a que ese remolino de intereses le agite el Excel de la temporada y otros por la ilusión, pocas ves cumplida, de que caerá del cielo la pieza que solucionará la temporada. Es todo de una desfallatez insultante. Salvo honrosas excepciones (la feliz vuelta de Fer López a Vigo, aunque solo sea por unos meses, es una de ellas) en esta segunda parte de la temporada asoman por la Liga futbolistas descatalogados a quienes la primavera sorprende sin tener muy claro a qué portería deben chutar; los mismos futbolistas que dentro de unos meses sus clubes no sabrán que hacer con ellos pero a quienes estarán atados por los contratos firmados a la desesperada estos días. Decisiones urgentes hoy que se lamentan durante el próximo verano.

El Celta está viviendo un final de mercado invernal algo más agitado de lo que le corresponde a un equipo en su situación. Se ha ido de repente, casi con nocturnidad , Bryan Zaragoza y como suele suceder en estos casos un sector de la afición pasa a sentir un repentino amor por quien hace unas semanas despertaba no pocos recelos. Ni medio lamento por él. Aunque en los últimos partidos había experimentado cierta mejoría no ha pasado de ser el clásico alborotador que te ilusionaba con su primera acción (ese regate inicial que dejaba atrás al lateral) y te decepcionaba en la siguiente (centro, último pase, disparo…) Es el jugador de la eterna expectativa, una pareja para una sola cita. Yo prefería que siguiera por una cuestión de coherencia: porque los contratos que se firman en verano deberían respetarse y si el Celta tenía un plan con el malagueño nadie debería obligarle a reformularlo. Pero sucede porque el dinero es demasiado goloso: para los clubes apretados por el régimen de Tebas y para los futbolistas, que te quieren con locura hasta que suena el teléfono y escuchan el tintineo de las monedas al otro lado y descubren por boca de su agente el nombre del siguiente amor de su vida.

Y ahí está Claudio con su discurso cargado de sentido común aunque él sea la principal víctima de esta historia, obligado a afrontar la segunda parte de la temporada con nuevas carencias en la plantilla. Seguro que reserva para su círculo más íntimo y para las charlas con Marco Garcés las quejas, los reproches y las peticiones. Pero en público y con sus actos demuestra una naturalidad que agradecen el entorno y su vestuario. Sin dramas ni nada parecido. Asumiendo las reglas del fútbol y potenciando su idea de completar los huecos que faltan con la nueva hornada del Celta Fortuna. Ese plan está funcionando y separarse de él sería un error antológico. Hace un año, en un día como hoy, el Celta se desprendió de Douvikas (en la actualidad segundo máximo goleador de la Liga italiana) y parecía quedarse huérfano para los meses siguientes. Sin embargo acabó firmando una temporada histórica porque pesó más la idea con la que trabajaba el vestuario y el club. Este año, con ocho puntos más en el saco y los deberes hechos en Europa, no hay motivo para el histerismo. Solo queda pedir prudencia en estas horas y rogar que Claudio no pierda la paciencia y mantenga su ilusión de responder a cada desafío con un nuevo golpe de audacia. Ese es el tesoro que el Celta no puede perder.

Ocasión perdida para dar otro salto

Me he ido al mercado y he pasado por alto la semana protagonizada por el Celta, resuelta con dos valiosos empates en Belgrado con el Estrella Roja y ayer con el cansino Getafe del discutido Bordalás (sorprende a estas alturas la caída del caballo de la parroquia azulona). Una semana que estará marcada para siempre por el reencuentro con Fer López. Será efímero, pero en tres días ha quedado claro que volverá a dejar huella y que esa despedida inevitable en el mes de mayo, cuando expire la temporada, el vacío será difícil de llenar. Yo me he quedado un tiempo a vivir en ese remate de Belgrado, en la repetición a cámara lenta en la que el tiempo se detiene y la pelota responde dócil a la caricia con el exterior del pie izquierdo para dormir junto al poste.

La sonrisa del guepardo: Ainhoa Repáraz supera dos años de lesiones

No quiero irme sin la historia de Ainhoa Reparaz, la chica destinada a ser la gallega más rápida de la historia. Hace una semana volvió a competir después de un drama de dos años en los que pasó por el quirófano media docena de veces víctima de una sucesión dolorosa de lesiones. Verla de nuevo en unos tacos de salida, más allá de resultados y marcas que por ahora no importan tanto, es una noticia feliz para el atletismo y para la vida.

Gastone Nencini, el León de Mugello

Y de postre la historia irrepetible. Una sobre el ciclismo heroico de mediados del siglo XX. Gastone Nencini, el menos conocido de los siete italianos que conquistó el Tour de Francia, un hombre modesto que guardaba sus grandes trofeos en una caja de licores escondida en el sótano de su casa de Florencia. Un toscano bondadoso que se hizo famoso por la valentía, casi temeridad, con la que afrontaba los descensos. “Perseguirle es la mejor manera de buscar la muerte” dijo de él alguno de sus rivales. Espero que les guste.

Hora de despedirse que me he pasado como viene siendo costumbre. Disfruten de la semana y el próximo lunes nos reencontramos por aquí si sobrevivimos al invierno “más seco de lo normal” que nos habían anunciado hace meses. Son peores que Maldini haciendo pronósticos sobre partidos o Mateu sobre arbitrajes.