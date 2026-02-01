Pasadas las fiestas navideñas, alejados ya de los fogonazos de las lámparas led, voy a intentar hacer un comentario reposado, así como una proposición de cara al lucerío que se monta cada año en la ciudad.

Vigo, ya desde el verano comienza a ser noticia debido al proceso de montaje de la infraestructura lumínica que se consolida con un encendido cada vez más anticipado a las fechas centrales de la navidad y que permanece activo bastante tiempo después de pasadas esas celebraciones. Es decir, en el tramo que va del montaje al encendido, Vigo sólo está fuera de la navidad menos de medio año, pero si contamos todo el proceso de diseño y creación de los elementos que conforman esa decoración, podemos decir que Vigo se encuentra los 365 días anclado en la navidad.

Está claro que muchas ciudades en navidad presentan diseños estéticos similares a los que luce nuestra ciudad e incluso, muchas de ellas, tienen una tradición en el arte de la luminotecnia navideña bastante anterior a la de Vigo. Recuerdo hace años, cuando Caballero aún no había encontrado el filón lumínico, estar en Málaga durante esas fiestas y ver como sus luces eran un atractivo de primer orden para toda la ciudadanía que bajaba de los pueblos colindantes a admirar las propuestas del Grupo Ximenez de Puente Genil en Córdoba, por cierto, el mismo que se encarga del diseño e implementación de las luces de Vigo y de otras muchas partes, tanto del estado como de más allá de nuestras fronteras.

La diferencia de Vigo respecto a todas estas propuestas es que, llegado un momento, el alcalde de la ciudad olívica encontró una oportunidad en las luces y, a partir de una especie de ironía hiperbólica que aprovecha a su favor, ha puesto en agenda todo lo que tiene que ver con la celebración navideña en esta esquina atlántica.

A mediados del pasado mes de diciembre, en este mismo diario, diferentes expertos analizaron desde el punto de vista del marketing, las claves del proyecto de las luces que han puesto a la ciudad en el mapa internacional. En el eje fundamental señalaban la figura del alcalde Caballero como actor primigenio de esta iniciativa, así como su singular personalidad a la hora de convertir las luces y la navidad en un llamado viral en redes y medios de comunicación. Destacaban como elemento fundamental la exageración de sus intervenciones, así como los guiños y retos a diferentes ciudades del mundo. El artículo, para finalizar, resaltaba lo que considera suponen algunos elementos pendientes que sería necesario abordar para que el éxito se mantuviera en el tiempo, tales como: mitigar en lo posible algún descontento vecinal, generar un hilo conductor creando historias por zonas y fidelizar la marca intentando diversificar el producto más allá de la luz.

Está claro que la navidad viguesa es un éxito, pero ¿cuánto puede durar? El tema presupuestario no supone un parámetro exclusivo, pues otras ciudades con más capacidad económica en cualquier momento pueden decidir hacer una inversión mayor y adelantarse. Más bien, esta dimensión popular de las luces de la ciudad, tal como venimos relatando, se origina y sostiene en una acción exclusivamente personalista basada en la singular actitud comunicativa y provocadora del alcalde y, esas cosas duran lo que duran. Somos seres finitos y, sin una fuerza personal similar a la de su ideólogo, ¿quién garantiza la continuidad? O sea que la cosa en ausencia de la figura del creador puede ir al garete de la noche a la mañana, por eso pienso que, debido a que tenemos entre manos algo que funciona, podría ser interesante articular un planteamiento de futuro que estuviera desde ya ligado al know how del lucerío.

Me explico, ¿qué sucedería sí, contando que Vigo tiene una universidad con facultades de ingeniería, comunicación, bellas artes, arte dramático, economía..., el consorcio Zona Franca, así como infinidad empresas auxiliares especializadas en montaje e instalación industrial, se decidiera crear equipos multidisciplinares, en una colaboración empresa/universidad, para realizar el diseño e implementación de nuestras luces? De este modo, a través de la I+D+I pasaríamos a tener autonomía e independencia tecnológico/creativa, dos elementos fundamentales ya que la proximidad y el conocimiento del espacio, las costumbres, y las referencias a la cultura local, permitirían la realización diseños ad hoc mucho más adaptados a cada espacio y localización, generando así menos crispación en algunos de los afectados por el jolgorio navideño, además de impulsar una sensación ciudadana de orgullo por esa implementación industrial y autoría creativa propia con un horizonte más allá de la hostelería y el comercio local. Y no solo desde el punto de vista del lucerío, sino de otro tipo de implementaciones como el mapping, la realidad virtual y lo que venga en el futuro asociado tanto a la tecnología como a la IA. De este modo Vigo, desde su universidad y empresas asociadas a ese posible proyecto relacionado con la implementación de la navidad, podía convertirse, como sucede con el grupo andaluz Ximenez, en un polo de innovación tecnológica en relación a la estética espectacular, tanto para desarrollos navideños como para otro tipo de celebraciones y eventos. Porque además, desde el punto de vista laboral, es importante señalar que no se trata de una ocupación puntual o estacional ya que en sus diferentes fases: diseño y creación, instalación, puesta en funcionamiento y recogida, la actividad se mantiene activa durante todo el año.

Con esta iniciativa, los nueve millones y medio de euros presupuestados para abordar durante cuatro años el lucerío, junto a otras posibles fuentes de financiación autonómica, estatal, iniciativa privada y agentes sociales, todo ello utilizado en este cometido, repercutiría prácticamente de forma íntegra en la ciudad, teniendo como eje la creación de una industria autóctona relacionada con los eventos espectaculares apoyados en la luz, el audiovisual y otras técnicas artísticas asociadas a las nuevas tecnologías. Si en Galicia ya somos pioneros en la creación de escenarios con infraestructura escenográfica para las orquestas en grandes camiones adaptados para tal fin, como no podemos crear un espectáculo lumínico específico para Vigo y como diría el alcalde: «para el mundo mundial».

O sea, que más allá de discusiones estériles de sí luces sí, luces no, a lo mejor conviene pararse a reflexionar y decidir si es idóneo aprovechar una oportunidad que, si bien surgió de forma visionaria a partir de la singular actitud mediática y comunicativa del regidor local, no estaría de más darle una vuelta. Porque en la vida el azar nos presenta escenarios impredecibles y quién sabe si en el futuro Vigo se convierte de verdad en la capital el lucerío, pero no sólo por sus calles alumbradas de colores sino por su contribución tecnológica y creativa a la industria del espectáculo tanto fijo como efímero como sucede con la navidad. En realidad esto que planteo es sólo una propuesta, a lo mejor me falta información y no se puede implementar, pero como lleva tiempo rondándome en la cabeza, lo tenía que decir.

http://www.xaimefandino.com