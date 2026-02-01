El lado equivocado de la redada

Alex Pretti murió en Minnesota tras recibir varios disparos de los agentes del ICE. Aquí hay que tener en cuenta el número de veces que apretaron el gatillo y el modo en que se ejecutó la acción. El oficialismo trumpista argumenta que hubo que acabar con la vida del hombre porque este iba armado y, por tanto, suponía una amenaza para las fuerzas del orden. (Resulta que ahora los absolutistas de la Segunda Enmienda no ven con buenos ojos eso de andar con una pistola en determinados ambientes). Luego, como evidencias, señalaron unos viejos vídeos en los que aparecía el tiroteado comportándose de forma agresiva con los agentes, escupiendo y dando patadas a los coches. De esa forma pretendían justificar cada una de las balas disparadas contra su cuerpo después de que este fuera inmovilizado en el suelo. Que si Pretti no era pacífico, que si sus gestos... Mira cómo se expresa y con quién se junta.

Estos son los mismos que apoyaron el indulto otorgado a los vándalos que asaltaron el Capitolio. Los mismos que sí lamentan otra muerte, la de Ashli Babbitt, una mujer que cayó abatida tras recibir un disparo de un agente de la policía del Capitolio mientras pretendía entrar (ilegalmente) en la sede del Congreso. Para ellos, la muerte de Babbitt tenía que haberse evitado. La de Pretti, sin embargo, es un daño colateral, cosas que pasan cuando juegas con fuego, el castigo que uno recibe al dejarse llevar por la propaganda de los demócratas, la extrema izquierda, Antifa, Soros, los globalistas y demás ralea. Lo de Pretti, según los defensores de esta Administración, fue una tragedia inevitable. Mala suerte. Que el tipo no debería meterse en política, vaya, que los tiempos no están para eso.

Esos mismos que detestan al Gobierno Federal y sus intervencionismos, los promotores de los state rights (los derechos de los estados), mencionan a Eisenhower y a Kennedy, recordando que estos presidentes enviaron a la Guardia Nacional para que se aplicaran las leyes en ciertas regiones sureñas donde las autoridades (pese a la sentencia del Tribunal Supremo) se empeñaban en seguir permitiendo la segregación. Ocurre que, en aquellos casos, el Gobierno protegía a sus ciudadanos de la discriminación racial y, en la actualidad, el Gobierno persigue a los ciudadanos bajo sospecha de no tener papeles (por el acento, las compañías, etc.) Dicen que los crímenes de los inmigrantes ilegales explican esta situación tan desagradable. Y la culpa, por supuesto, es de Biden. Consecuencias de las fronteras abiertas. De nuevo, los mismos que dicen no estar dispuestos a sacrificar su libertad en nombre de la seguridad, ni con la Patriot Act de Bush ni con el covid, alegan que este es el precio que hay que pagar por las políticas fallidas del adversario ya vencido.

Las reacciones de los trumpistas son iluminadoras, pues muestran hasta dónde son capaces de llegar los forofos de la única causa que queda: el culto a la personalidad del líder. Aunque conviene señalar que existen honrosas excepciones. Algunos conservadores, aunque desean una deportación masiva e inmediata de inmigrantes, no recurren a las vergonzosas adversativas tras observar cómo matan a un ciudadano en la calle. ¡Hasta la Asociación Nacional del Rifle ha pedido explicaciones! Lo verdaderamente despreciable es el sectarismo de quienes cambian de principios dependiendo de la orientación política y el background de la persona fallecida.

Las formas son tan importantes como el fondo: la chulería de los agentes, la actitud macarra del jefe que se pasea desafiante con ese abrigo de estética sospechosa y su pose de villano de cómic, los desprecios a la libertad de expresión, el orgullo con el que se detiene a periodistas, las mentiras… Una catarata de bulos y de insultos gubernamentales para denigrar a un muerto antes de que concluya una investigación que aclare los hechos. ¿Y los que rompieron las ventanas del Congreso aquel bochornoso seis de enero de 2021? Unos patriotas con inquietudes políticas y culturales, merecedores de la compasión de alguien que solo sabe distinguir entre leales y traidores. Recordemos qué apenado se mostraba el presidente cuando le contaron que el padre de Renee Good, otra ciudadana muerta a manos del ICE, es uno de sus seguidores. Porque esto no va de libertades y de leyes, de seguridad o de patriotismo, sino de los míos o los tuyos. De los que se sitúan en el lado correcto o equivocado de la redada. Allí donde la vida se valora en función de la ideología, los orígenes y la lengua materna.