La ayuda a la ELA no puede esperar más: el tiempo mata

Titulares de FARO DE VIGO del 21 de octubre de 2025 tras aprobar el Gobierno el decreto ley que, entre otras medidas, se comprometía a financiar hasta con 10.000 euros mensuales a los pacientes más graves de ELA (esclerosis lateral amiotrófica): Susi Seoane: «Los enfermos tenemos muy poco tiempo. Muchos ya se han ido y no ha sido por su voluntad. Queda todo por hacer y ya no hay excusas. No cabe un retraso más». Titular de FARO del 28 de enero de 2026: «Muere la viguesa Susi Seoane a los 55 años, el rostro de la lucha contra el ELA».

Revisar la hemeroteca de los periódicos —y la de FARO va camino de sumar dos siglos— es un ejercicio periodístico, y ciudadano, tan sano como imprescindible. El valor de la memoria resulta capital, mucho más en un mundo que circula a una velocidad endemoniadamente rápida. Por eso recordar ahora las palabras de Susi Seoane seguramente producirá un nudo en la garganta entre los lectores y un arrebato de lógica rabia, de indignación. Porque Susi nos ha dejado sin haber visto cumplida su demanda. Su grito, desgarrador, podría correr el riesgo de perderse en el tiempo, sepultado en la amnesia colectiva que afecta a nuestros gobernantes, si no estuviésemos los medios, como FARO, para traerlo ahora a sus páginas. Y darle de nuevo vida.

Una vez más, las administraciones y su pesada, insoportable e insensible maquinaria burocrática han ganado la partida. Una victoria miserable. Porque la gestión del Gobierno en el caso de los enfermos del ELA es la crónica de un fracaso, de una sucesión de promesas que el tiempo ha desvelado como burdos brindis al sol. Desde que el Congreso de los Diputados aprobó en octubre de 2024 la llamada ley ELA hasta hoy —incluido el decreto ley de octubre de 2025 que fijaba las condiciones de las ayudas—, lo único que se puede constatar —y ahí está de nuevo la hemeroteca para corroborarlo— es una catarata de anuncios y compromisos gubernamentales sobre unos apoyos económicos que no acaban de llegar. Y de forma paralela los insistentes y desesperados llamamientos de los enfermos de ELA y sus familiares, un grito estruendoso que se sustanciaría en tres frases lapidarias: los enfermos no tienen tiempo; la enfermedad no es curable pero sí cuidable; y dejen de decir qué es lo que van a hacer y digan «ya os estamos pagando».

Si todas las enfermedades incurables, aquellas que no ofrecen una mínima esperanza de salvación, causan un sufrimiento infinito en el paciente y su entorno familiar y vital, el caso de la ELA es particularmente doloroso en lo físico, un suplicio en lo emocional y extremadamente gravoso en lo económico.

«La situación es dramática. Y la insensibilidad y la irresponsabilidad de los diferentes gobiernos han sido clamorosas»

Por sus complejas características —una dolencia neurodegenerativa, progresiva, sin cura, que daña las neuronas y la médula espinal y cuya evolución es variable—, la atención a los pacientes, no digamos en los casos más avanzados, exige una panoplia de medidas amplísima: cuidadores profesionales, adaptación de viviendas, disponer de apoyos vitales (equipos respiratorios o aspiradores de secreciones, sillas), apoyo psicológico y fisioterapéutico... El coste estimado total oscilaría entre los 34.000 y los 114.000 euros al año, en función del estado avanzado de la enfermedad. Un dinero absolutamente inasumible para el paciente y sus familias, que, para agravar la situación, en no pocos casos ven cómo sus ingresos económicos han mermado por bajas laborales, reducción de jornada o directamente por el abandono del empleo para poder cuidar a su allegado. La situación es dramática. Y la insensibilidad y la irresponsabilidad de los diferentes gobiernos sobre este asunto han sido clamorosas.

La situación parecía que, por fin, iba a corregirse en octubre de 2024, con la aprobación de la ley ELA. La Administración estatal, en colaboración con las autonómicas, desplegaría toda una batería da ayudas para hacer más llevadero el calvario que los enfermos y sus familias estaban padeciendo. Ese día sus señorías —de todos los colores, porque el apoyo fue en este caso masivo— posaron ufanos en una imagen del Congreso que se vendió como histórica. A la vista del silencio que le siguió durante doce interminables meses, aquella fue la foto del escarnio.

Un año después se producía un segundo anuncio en forma de decreto ley. El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, pedía perdón a las familias por el retraso en la implementación de las medidas —qué menos— y se comprometía a su inmediata aplicación. Ahora sí, parecía que el asunto de las ayudas quedaba definitivamente desbloqueado. Pues tampoco.

Porque hoy, casi cuatro meses después, el apoyo económico sigue sin llegar y lo que es peor no existe un plazo para recibirlo. Por un lado, el proceso está atascado en la maldita burocracia, ese muro tan invisible como impenetrable contra el que chocan no pocos proyectos, esperanzas e ilusiones. Ni siquiera en un asunto de tal gravedad, las administraciones se ponen de acuerdo. El Gobierno todavía no ha detallado la financiación extra que inyectará a Galicia para que ponga en marcha el plan y la Xunta ignora cuándo podría activar el grado III + de dependencia.

El Ejecutivo autonómico también ha advertido que el impacto de las ayudas —hasta 10.000 euros al mes— sería «limitado» por las exigentes condiciones que impone el ministerio para poder beneficiarse. Solo diez o quince gallegos del medio millar que padece la ELA cumplirían los requisitos (sufrir paraplejia o paraparesia, ventilación invasiva 16 horas al día, requerir aspiración de secreciones cada 8 horas, alimentación exclusiva por sonda). En la práctica el 95% de los enfermos gallegos de ELA quedaría al margen. Un porcentaje bochornoso. Y, para agravar esta lacerante situación, una gran parte de los pacientes fallecerán antes de presentar todo ese cuadro de requisitos. La Xunta alega que mientras la financiación estatal no se recibe, seguirá aportando una subvención de 12.000 euros al año, una cantidad que, obviamente, solo permite parchear las enormes necesidades.

Con frecuencia en el ámbito de la gestión, ya sea pública o privada, se recurre a la ya famosa matriz de Eisenhower para analizar cómo debe ser la toma de decisiones: entre lo urgente y lo importante, ¿usted qué elegiría? Sin embargo, en este caso no hay disyuntiva posible. Atender con prontitud y generosidad a los enfermos de ELA y a sus familiares, que se están dejando también su vida en procurarles una atención digna, es tan urgente como importante.

Llegados a esta encrucijada, solo cabe una decisión: que las ayudas tantas veces prometidas lleguen ya. No más disculpas. No más fotos. No más cruce de reproches. La paciencia se ha agotado. En palabras de la valiente y admirable Susi Seoane: «Es hora de que cada administración asuma sus competencias; que muestren una actitud cooperativa, ejecutiva y efectiva. Hablar de plazos puede ser legal, pero no es moralmente aceptable». Ella, por desgracia, ya no podrá beneficiarse. Pero otros todavía sí. Porque el tiempo en este caso no corre, sino que mata. ¿A qué esperan?