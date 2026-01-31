Entre Washington y Persépolis

Los americanos han dado una vuelta de tuerca a su doctrina Monroe: toda América, la central y la del sur incluidas, son su patio trasero y nadie puede discutirle su hegemonía. Incluso si secuestran al presidente de Venezuela para juzgarlo por narcotráfico. Pero ahora su patio trasero se extiende al Oriente Medio y Trump se debate en si atacar o no atacar a Irán, su odiosa némesis. A esa política en el siglo XIX se le llamó diplomacia de las cañoneras: desplazar a un país lejano la marina de guerra para bombardear los objetivos estratégicos y someterle políticamente.

Ni siquiera Europa parece salvarse de la ambición de los carnívoros: Trump quiere Groenlandia. La quiere para debilitar a Europa, para explotar sus recursos minerales y para controlar las nuevas vías marítimas abiertas por el deshielo polar.

Mientras Trump y sus hombres humillan a los líderes europeos, se alían con Putin para debilitarnos y destruir la Unión, la acusan con teorías conspirativas de sufrir el «Gran Reemplazo», según ellos, la sustitución de la población europea con inmigrantes africanos y del Medio Oriente. También pronostican y desean nuestra desaparición cultural y política.

Mientras, Europa es incapaz de dar respuestas estratégicas, debilitada por la desunión, por el paralizante principio de unanimidad de los estados, y la extrema derecha europea de inspiración trumpista, que coadyuva a debilitar las instituciones comunitarias.

Hasta Felipe VI, habitualmente tan melifluo en sus discursos, en el Parlamento Europeo recordó que la fuerza sin principios es barbarie. No puedo estar más de acuerdo con él. Quizás haya leído a Naomi Klein, quien se refiere a los carnívoros como el fascismo del fin del mundo.

Somos incapaces no ya de poseer un ejército común, sino tan siquiera de tener una política exterior única. Europa recuerda a Grecia hace 27 siglos. Un país de países constituido por un elenco de ciudades estado, amantes de la libertad, únicas democracias de entonces, cuna de la filosofía y el humanismo, del parlamento ciudadano, incluso del deporte olímpico. Un país de ciudades, pero siempre desunidas, siempre discutiendo y enfrentándose entre ellas. Atenas contra Esparta, Tebas contra Corinto, Argos apostando siempre al mejor postor. Así hasta el infinito.

Hasta que apareció el Imperio Persa

El Imperio Persa fue la primera superpotencia mundial, fundada por Ciro el Grande en la actual Irán. Abarcó desde Egipto hasta el Indo, destacando por su administración eficiente, el uso de carreteras para comunicar la capital con los reinos sometidos y una gran capacidad militar.

Los persas, gobernados por una monarquía absoluta, odiaban a los griegos, a su libertad y a su independencia. Y los griegos despreciaban ese imperio inculto, crecido mediante el uso de la fuerza bruta y el sometimiento de los pueblos libres conquistados por la milicia.

Darío primero, y su hijo Jerjes después, intentaron expandir su imperio y someter Grecia dando lugar a lo que se conoce como las Guerras Médicas. Hoy en occidente aún nos asombramos con las hazañas griegas en las batallas de Maratón, Termópilas o Salamina, como arquetipos de la lucha por la libertad frente a un enemigo mayor, un poderoso invasor imperial.

De manera que, aunque a Trump le incomode, él es hoy lo que su némesis era hace 27 siglos. Él es el Irán de entonces. Quizás Grecia despierte y dejemos de conducirnos como las ciudades estado, pacatas, rivales mezquinas, ignorando los retos que nos acechan, delegando la industria en Xi Jinping, la energía en Putin y la defensa en Trump: en nuestros propios rivales. Y cuando alguien amenace nuestra integridad territorial, quizás abandonemos nuestra arma infalible: protestar en la ONU y pedir más diplomacia.

Un siglo más tarde las ciudades estado se unieron en el reino macedonio. Entonces Alejandro Magno arrasó con Persia. Un filósofo alemán diría que la historia se repite siempre dos veces: la primera como tragedia y la segunda como farsa.