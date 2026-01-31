Opinión
Ollar Noruega desde Galicia
Noruega, «O pobo do Norte» a «Terra do sol de medianoite», pódese ollar na obra de Christian Krohg (1852-1925), pintor, ilustrador e escritor noruegués exposta no 2025 no Museo de Orsay de París, que asociei con Castelao (1886-1950). Ámbolos dous artistas móstrannos a realidade social de Noruega e Galicia a finais do s. XIX e inicios do XX, como activistas sociais, humanistas e políticos que utilizaron o seu talento como ferramenta crítica cara o cambio social. O noruegués foi unha referencia na literatura, con temas tabús como as condicións de vida das prostitutas. Pretendeu —como o do propio Castelao— desenvolver unha arte social comprometida coa súa época.
Albertine, a novela de Krohg —incautada na súa primeira edición—, denuncia o maltrato carcerario das prostitutas, provocando un acalorado debate público. A súa actividade sociocultural e política desenvolveuse arredor dos Bohemios de Cristianía en Oslo, no que participa Henrik Ibsen (1828-1906), autor de Casa de monecas, e o seu discípulo Edvard Munch (1863-1944), o pintor de O berro, como expresión da ansiedade do home moderno. O derradeiro cadro de Krohg, A loita pola supervivencia, móstranos a unha sociedade incapaz de axudar aos seus membros máis vulnerables, comparable á Derradeira lección do mestre, de Castelao.
Dominada por suecos e daneses durante séculos, dous grandes acontecementos precipitaron o renacemento da cultura norueguesa: a Universidade de Christiana (1811), influenciada pola Revolución Francesa, e a escrita da súa primeira Constitución (1814). O nacionalismo e o independentismo noruegués xorden no s. XIX, impulsados polo romanticismo nacional e cultural (arte e literatura), a historia viquinga e o idioma (nynorsk). Un proceso de éxito na formación dun Estado-nación independizado de forma pacífica de Suecia (1905). A súa puxanza cultural e o sentido de pertenza e independencia desempeñarían un papel decisivo no seu desenvolvemento socioeconómico ligado ao seu período viquingo —entre os s. IX e XII—.
Os viquingos noruegueses, recoñecidos como bos navegantes, guerreiros, comerciantes e artesáns, utilizaron os seus fiordes como refuxios de cara ás súas exploracións por Galicia, Islandia ou Grenlandia. A Romaría Viquinga e o monumento ás embarcacións drakkars expostas en Catoira e no Museo de Barcos en Oslo son a testemuña das incursións viquingas na costa galega, que facilitarían posteriormente a chegada de peregrinos nórdicos a Compostela polo Camiño do Norte.
Noruega ten unha poboación de 5.594.340 habitantes, e o seu idioma oficial é o nynorsk. A súa extensa costa, os fiordes e vales forman parte da súa icona. Noruega está fóra da Unión Europea, feito referendado en 1972 e 1994.
A literatura norueguesa conta con catro Premios Nobel de Literatura: B. Bjørnson (1903), K. Hamsun (1920), S. Undset (1928) e J. Fosse (2023). No cinema destacan premios ao documental Kon-Tiki (1950) ou Valor sentimental, nominada aos Óscar (2025). Na música clásica salientan o compositor romántico E. Grieg, a soprano K. Flagstad e o compositor A. Nordheim. No deporte destacan o esquí olímpico e a patinaxe artística, e M. Carlsen, que foi cinco veces campión mundial de xadrez. Porén, o deporte máis popular é o fútbol, no cal sobresaen E. Haaland, xogador do Manchester City; J. S. Larsen, que xogou no Celta de Vigo, e actualmente J. El-Abdellaoui.
As relacións entre Noruega e Vigo teñen unha forte conexión comercial, industrial, marítima e pesqueira. Os estaleiros vigueses constrúen buques para a acuicultura mariña e os parques eólicos, e a UVigo participa en programas Erasmus con estudantes noruegueses. O noruegués Finn Kydland (1943…), Premio Nobel de Economía (2004), compara Galicia con Noruega: «dous pobos —comenta—, con similitudes costeiras para compartir proxectos comúns arredor do mar… pobos con linguas propias, o galego e o nynorsk/bokmål, un gran amor pola natureza, que valoran a humildade, a honestidade, a amabilidade e a independencia persoal».
