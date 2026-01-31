Nerón toca su lira

He cerrado todas las ventanas porque no quiero oír el llanto, pero es inútil, se cuela por los poros, por las fisuras de las paredes de casa, de casi todas las casas, y no se oye otra cosa que llanto.

A golpe de trompeta, un matón sigue por Palestina; un sicópata al que satisface la matanza, el sufrimiento máximo e inaguantable, la destrucción sistemática de todo un territorio y de su cultura.

Ruedan muertos, sin número, sin nombre, sin sepultura, y nadie se atreve a pararlo. Europa baila en comparsa la violenta danza del sheriff.

Cuando el genocidio no ha cejado; cuando los cadáveres siguen descompuestos debajo de los despojos de Gaza y las abiertas tumbas populares claman justicia; cuando el hambre y la hipotermia causan la muerte de cientos de niños y niñas desplazados en campos de refugiados; cuando continúa la destrucción de las infraestructuras y del resto de los edificios aún en pie en Gaza; cuando millones de personas huyen a no se sabe dónde y cuando los héroes dormidos están siendo ultrajados, en el reciente Foro de Davos se ha alzado la voz impasible de Jared Kushner, el yerno de Trump, para presentar el ya anunciado plan para la reconstrucción, desde cero, de una «Nueva Gaza»: turismo costero (180 rascacielos, aeropuerto y puerto), dos urbanizaciones en la «Nueva Rafah» y en la «Nueva Gaza», similares a Doha y Dubái, con relucientes alojamientos y oficinas cerca del mar y la limpieza de 60 millones de toneladas de escombros obra de las 90.00 toneladas de explosivos arrojados sobre Gaza.

Y como no podía ser de otra forma, el yerno, en su disertación, animó a futuros inversores a hacer negocio.

«Vamos a tener mucho éxito en Gaza. Será un espectáculo digno de ver,» declaró el propio Trump. «Soy en el fondo un promotor inmobiliario y lo importante es la ubicación. Me dije: miren esta ubicación junto al mar. Miren esta hermosa propiedad…».

Pues bien, ante este desolado panorama, en la pelea del bien contra el mal, una vez y otra vez, sin desfallecer, sin dejar que el sufrimiento se convierta en consumo de usar y tirar, sin dejar que el dolor se haga invisible, sin dejar que nuestra mirada se anestesie, se hace preciso volver, individual y colectivamente, a posicionarse activamente contra el genocidio, contra la vulneración de los derechos humanos y del derecho internacional y ahora también contra el «plan maestro» para la Gaza de la posguerra destruida por Israel.

Y es que a pesar de la evidente maldad del plan, urdido para hacer a los ricos aún más ricos mediante la eliminación de la presencia palestina no domeñada, el mundo, como si nada hubiera sucedido, sigue feliz, cual Nerón tocando su lira ante las llamas de Roma.