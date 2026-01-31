Retratos augustos: Oscar Rodríguez

Oscar Rodríguez —sin tilde en la O— nació en Cuba en 1969 y creció con el contrabajo como territorio natural. Su formación académica en la Escuela Nacional de Arte lo llevó pronto al sinfonismo, integrando la Sinfónica de Matanzas, pero el jazz nunca quedó al margen. Al cruzar el Atlántico, su música encontró acomodo en la Filarmónica de Gran Canaria y la Sinfónica de Tenerife, mientras dialogaba con nombres como Orlando Valle, Nardy Castellini o Paquito de Rivera. En su discografía laten trabajos ya imprescindibles como Otra Visión o Aires Tropicales. Hoy, desde el Conservatorio Profesional de Música de Vigo, transmite una convicción sencilla y profunda: la técnica no es la música, pero es el suelo firme sobre el que esta puede caminar.

Orden general a los dignos amantes de habaneras: mañana comienzan en Vigo

Atentos, amantes de las habaneras, que nada tenéis que ver con el hyperpop, drill, Synthwave Progresivo y esos ritmos musicales demoníacos que bailan vuestros nietos. Este domingo 1 de febrero a las 18 horas en el Teatro Afundación con entrada libre hasta completar aforo, comienza el 20º FESTIVAL DE HABANERAS que dentro del programa VIGO, UN MAR DE CORAIS patrocina el Concello de Vigo. Oiréis a seis coros este día pero serán nada menos que 42 los que interpretarán en días posteriores, el 8, 22 de febrero, 15 de marzo, 12, 19, 26 de abril, cantos que, dice Enrique Lorenzo, comandante en jefe de ACOPOVI transido de emoción, nos hablan de amor, nostalgia y la relación entre Vigo y América. Unos cantos que nos relatarán esa emigración y esa fascinante nueva tierra de esperanza.

Y el 6 de febrero, la Coral Casablanca en plan solidario

Pues hoy vamos de cantares porque si los habaneros se juntan mañana, el viernes 6 de febrero a las 20.30 h. estará en el Teatro Afundación (cedido gratuitamente por ABANCA) la Coral Casablanca que dirige Óscar Villar y cuenta con 120 voces en plan concierto solidario a favor de la Asociación Española contra el Cáncer, la Fundación Casa Caridad de Vigo y la ong Harambee. Esta ong es quizás de la que tenéis menos información así que os digo que en Vigo es parte de un proyecto internacional que promueve el desarrollo del África Subsahariana mediante el apoyo a proyectos de promoción de la mujer y de la infancia. Harambee ha participado ya en la financiación de unos 150 proyectos en 23 países. Lo recaudado por este concierto servirá para financiar la prevención y tratamiento quirúrgico del cáncer cutáneo en albinos de Malawi.