Fer López, la zurda que regresó del invierno

Fer López conduce el balón durante el partido frente al Estrella Roja. / Marta G. Brea

«El fútbol es un lugar donde la gente va a recordar quién fue». Ángel Fernández Beneytez

Volvió Fer López como vuelven las mareas que nunca olvidan su orilla. Volvió con el acento intacto del que se fue joven y regresa sabiendo que el viaje no era huida, sino aprendizaje. Volvió desde Wolverhampton con la lluvia inglesa todavía en los hombros y el alma afinada a base de banquillos, soledades, de entrenamientos sin aplausos, de domingos sin Balaídos.

Y eligió Belgrado para anunciarse. Nada menos que Belgrado. El «Maracaná» del Estrella Roja, ese estadio que parece un latido gigante, una garganta antigua donde el fútbol se invoca. Allí, en medio de un ruido que parecía de guerra antigua, Fer López decidió escribir su regreso con caligrafía de gol eterno.

El balón le llegó como llegan las cosas importantes: sin avisar y a tiempo. Un control leve, casi de niño en la calle, un amague que dejó sentado al pasado, y luego el disparo. Toda una declaración. La pelota voló con la nostalgia de quien ha cruzado mares y volvió sabiendo exactamente dónde estaba su casa.

Golazo. Pero golazo de los que se repitan o no en los resúmenes, permanecerán en la memoria.

Porque ese gol no era solo contra el Estrella Roja. Era contra el frío de Inglaterra, contra las dudas, contra la etiqueta de promesa que pesa más que una mochila llena de piedras. Era un gol contra el silencio que acompaña al que se va lejos a hacerse hombre.

Fer López celebró sin estridencias, como celebran los que saben que lo importante no es marcar, sino volver. Miró al cielo, quizá buscando Vigo, quizá buscando al chaval que se fue con miedo y ahora regresaba con certezas. En ese gesto estaba todo: el viaje, la espera, la paciencia… y la recompensa.

Hay futbolistas que debutan dos veces. Una cuando aparecen, y otra cuando regresan. La primera es ilusión; la segunda es verdad.

Y Fer ha vuelto distinto. Más quieto por dentro. Más dueño del tiempo. Ya no corre para demostrar, ahora corre para mandar. Ya no juega para gustar, juega para quedarse.

Su gol en Belgrado no fue solo un gol europeo: fue una carta de amor enviada desde lejos a Balaídos, una postal firmada con su zurda, un “estoy aquí” escrito en mayúsculas sobre el césped.

Porque hay regresos que no hacen ruido, y hay regresos que suenan a himno.

El de Fer López sonó a promesa cumplida.

A jugador que se fue a aprender el mundo… y volvió sabiendo exactamente quién es.