Opinión | De bolina
Por tras daquela xanela
«Por trás daquela janela, / faz anos o meu amigo / e irmão / não pôs cravos na lapela, / por trás daquela janela». Deste xeito expresaba o inesquecible José Afonso a súa confraternidade con Alfredo Matos, encarcerado polo réxime salazarista aínda imperante daquela en Portugal. Mais a xanela —fiestra, ventá..., como Vdes. prefiran— que tentan procurar as presentes liñas tamén podería facer relación aínda a esoutra —Rear Window, traducida como ‘indiscreta’ entre nós—, filmada por Alfred Hitchcock a mediados dos 50 do pasado século e desde a cal L.B. Jeff Jefferies / James Stewart, fotógrafo temporalmente en cadeira de rodas, esculcaba os seus veciños de edificio no medio e medio dunha calorosa treboada eléctrica. Así e todo, a xanela desta crónica ten que ver sobre todo con aquela, deseñada nos 90, á que lle foi prestar o seu apelido o politólogo norteamericano Joseph Overton, falecido por volta do 2003: isto é, a xanela de Overton.
Con certeza, coido que han de ser bastantes/moitos de entre os, sempre moi amables, lectores destas crónicas semanais os que coñezan dabondo —onte mesmo, e desde as páxinas de FARO DA CULTURA, Marcela Santorun levou a termo unha moi pertinente análise ao respecto— verbo de tan singular concepto. En todo caso, sinalaremos agora que o que Overton describiu tal foi un espectro en relación ás estratexias socio-político-culturais deseñadas desde diversas opcións. Daquela, e sempre segundo el, a medida que a gama se move/espalla, unha idea pode volverse máis ou menos politicamente aceptable. De acordo á súa vez con Joseph Lehman —colega do propio Overton— o que acontece é que a xanela explica como xorden/desaparecen as ideas «da mesma maneira que a gravidade explica, do seu lado, por que algo determinado vai dar na Terra».
Xa que logo, asistimos a como certos radicalismos acceden á plena normalidade mentres, ao tempo, aquilo que se chegou a amosar como «lóxico», «razoable...» pode acabar desbotado para alén da nosa perspectiva cando non aínda ilícito e proscrito. E vén, entón e por exemplo, á miña memoria como en vésperas da promulgación da lei antitabaco española (2006), latricaba decote —logo foino facer así mesmo de forma escrita— o, infelizmente, desaparecido Javier Marías sobre o referido asunto. Sucedía, pois, que unha idea tiránica —tiránica desde a perspectiva do autor de Corazón tan blanco— como a prohibición de fumar en calquera espazo que fose de hoteis, restaurantes..., mesmo de parques e praias, gañaba a batalla «contra as liberdades», evidenciando así a absoluta «indiscreción» da xanela de Overton. Un triunfo do sectarismo toda vez, argumentaba Marías, que nin sequera constaba a existencia de calquera informe irrefutable respecto dunha disminución das enfermidades oncolóxicas entre os «fumadores pasivos» que fose xusitificar, ao cabo, os rigores «extremos» da lei.
Ben máis próximo no tempo, direilles a Vdes. que tampouco me deixou indiferente comprobar como un lizgairo showman televisivo era quen de predicar en contra do consumo de alcohol —de feito, alentaba aos bebedores a deixaren o seu consumo (xa!) e «manifestarse contra o fascismo ascendente», non acertei a esclarecer a relación precisa— ao tempo que levaba a termo unha detallada descrición de comportamentos sexuais —realmente variopintos— que, de acordo coa súa estima, teñen de formar parte, si que si ou tamén, dunha «nova normalidade». E, vaia: talvez levase razón o tal, pero é o caso de que hei de confesar —serán os alifafes da idade— que unha certa friaxe se estaba a coar a través da ditosa ventá.
En fin e outra volta coa pantalla televisiva, tal semella que pode ventar e nevar todo o que lle pete, non importa. Para un certo número de concidadáns o central, o lexítimo, o asisado... está, seica, en subir á montaña como sexa: sen cadeas nin calquera outro utensilio ad hoc , na mesma cerna do temporal, e ir queixarse logo moi amargamente das restricións á circulación por parte das autoridades competentes. Que lle queren? Anotei, e anoto outra volta unha nova friaxe a precipitarse xustamente polo centro da fiestra.
