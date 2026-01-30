Zelenski parece dictar siempre las condiciones

Envalentonado por el recibimiento que le tributan los gobernantes europeos, dispuestos a perdonarle incluso el que muerda la mano de quien le da de comer, el presidente ucraniano parece dictar siempre las condiciones.

Ahora, por ejemplo, Volodímir Zelenski ha puesto incluso la fecha —2027— para la admisión de su país en la Unión Europea, una vez firmada la paz en Ucrania y logradas de europeos y estadounidenses las garantías de seguridad frente a Rusia que tan insistentemente reclama.

Según el ucraniano, durante el primer semestre del año en curso pueden «abrirse» los distintos capítulos de la negociación para el ingreso en la UE y en 2027 su país podrá entrar en lo que llamó «el nivel técnico».

No le importa que haya gobiernos como el húngaro de Viktor Orbán y otros que por diversas razones se oponen también al ingreso sin más de Ucrania aunque no lo confiesen abiertamente, mientras un grupo de países lleva años esperando a las puertas de Bruselas no importa.

Como tampoco le importa a Zelenski que Rusia no haya aceptado su plan de veinte puntos para poner fin de la guerra, pero que él insiste en que debe cumplir Moscú como si fuese Ucrania y no Rusia quien no deja de avanzar en el frente.

Tras las recientes negociaciones a tres bandas (entre EE UU, Rusia y Ucrania con total ausencia de los europeos), llevadas a cabo en la capital de los Emiratos Árabes Unidos para intentar poner fin al conflicto, ucranianos y estadounidenses mostraron un optimismo que no parecen, sin embargo, compartir los rusos. EE UU tiene evidentemente prisas por pasar página y dejar que se encarguen de Ucrania los europeos para centrar su atención en otros puntos del globo que considera prioritarios: el Asia-Pacífico, su propio hemisferio y la región del Ártico, Groenlandia incluida.

Pero las posiciones de rusos y ucranianos continúan enquistadas: Moscú insiste en que los ucranianos deben abandonar totalmente el Donbás mientras que Zelenski afirma que su país jamás renunciará el territorio ocupado por Rusia.

Y tampoco está claro qué ocurrirá con las otras dos regiones además de Donetsk y Lugansk — es decir, Jersón y Zaporiyia— que Rusia se ha anexionado, pero de lo que se habla menos últimamente. Está además la exigencia, a la que no ha renunciado Moscú, de desnazificación y desmilitarización del país vecino.

Mientras tanto algunos gobiernos europeos —sobre todo el alemán, el francés y el italiano— parecen haber llegado a la conclusión de que habrá que hablar con Rusia como lleva tiempo haciendo Estados Unidos, pero para ello necesitan un interlocutor.

Uno de los nombres que se mencionan es la alta representante para la Política Exterior Europea y vicepresidenta de la Comisión, Kaja Kallas, pero Moscú la detesta por su manifiesta rusofobia. Y la desprecia como el secretario de Estado de Trump, Marco Rubio, que ha declinado en alguna ocasión reunirse con ella.

«¿Cómo vamos a discutir nunca nada con Kaja Kallas si tampoco quieren los estadounidenses? Tendremos que esperar a que deje el cargo», comenta el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, quien tacha por otro lado de «incompetentes» a los actuales dirigentes europeos.

Por cierto, que mientras la política estonia echa continuamente pestes de Rusia y de la vida en la Unión Soviética, su padre, Siim Kallas, fue durante la época soviética miembro del Partido Comunista y director de la filial estonia del Sistema de Cajas de Ahorro de la URSS antes de mutarse, con la independencia del país báltico, en radical liberal, ministro e incluso jefe del Gobierno.