Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
DIRECTO Estrella Roja-CeltaPlan de Dependencia XuntaUrbanismo Alfageme VigoRegistro Vivienda GaliciaTractorada en la A-52Los 'profes' no quieren excursionesMuere Susi Seoane
instagramlinkedin

Opinión

José Carneiro

José Carneiro

Vigo

«Xa escampará…», ou non

Dos coches arrastrados en 2006 tras el desbordamiento del río Groba por el temporal en Sabarís

Dos coches arrastrados en 2006 tras el desbordamiento del río Groba por el temporal en Sabarís / Jose Lores

Esta mañá (a de onte para vostede, querido lector), mentres me cambiaba no vestiario da piscina, escoitei a conversa de dous veteranos —máis de setenta anos, mínimo— falando… pois de que vai ser, do tempo.

—Cando lle poñen nome a unha borrasca, perigo —dicía o máis novo.

—Agora asustámonos por todo. Na nosa xuventude, o inverno duraba medio ano en non pasaba nada, non si?

—Tamén é verdade.

Pode ser. Non digo que non. Pero isto de levar un mes seguido de chuvia, vento e frío xa empeza a fartar. Sobre todo aos que temos fillos pequenos. Sen parque no que desafogar, literal —como din os centennials—: os pequechos sóbense polas paredes. E o que nos queda. «Efecto Fujiwhara» entre borrascas, polo que lin por aí. Encadeamos unha tras outra ata novo aviso. Iso de que nunca choveu que non escampara, polo de pronto, non se cumpre.

O único que podemos facer é enchernos de paciencia e extremar as precaucións, sobre todo os que vivimos preto do mar ou dos ríos, ou —como no meu caso— dos dous. Nunca esquecerei aquel domingo, 22 de outubro de 2006. Logo dun verán crítico por unha vaga de lumes que arrasou media Galicia —non sei de que me soa o conto—, un temporal inesperado —que non sei se chegou a bautizarse ou non— asolagou medio Sabarís, deixando imaxes arrepiantes. O Groba desbordou levando por diante pontes, coches e medio cento de casas, garaxes e baixos comerciais.

O río non tivo compaixón de nada. «Vi como salía agua por el váter, cómo los coches flotaban por delante de mi ventana; esto es un desastre», relataba unha veciña aquela mañá fatídica a un servidor. «Sin nada me he quedado: dinero, papeles, nada».

Estremezo ao lembralo. Foi tal o tsunami, que vin por primeira e única vez na miña vida unha serpe escorregando entre o lodo pola beirarrúa da miña casa, arrastrada polo río… a finais dun mes de outubro! Naquela ocasión, Baiona, Santa María de Oia, Xeve, Gondomar —o desta vila co río Miñor é para despedir a máis dun político; todos os invernos, a mesma historia—, Cangas (cunha persoa falecida) e Pontesampaio levaron a peor parte.

Un vecino de Sabarís observa el acceso inundado a su vivienda en octubre de 2006

Un vecino de Sabarís observa el acceso inundado a su vivienda en octubre de 2006 / Jose Lores

Vinte anos despois, non vexo moitos cambios entre o «xa escampará» e a realidade que nos bate na cara cada outono-inverno. Aquel 2006 en Sabarís non foi un accidente meteorolóxico illado; foi un aviso que aínda resoa nas beiras do Groba e do Miñor cada vez que sobe o nivel da auga. Hoxe, con esta sucesión de borrascas coma vagóns dun tren sen freos —Joseph, Kristin, a que veña despois—, non abonda nin coa paciencia nin coas catiúscas.

Fai falta planificación, mellor xestión e unha memoria colectiva que non se esvaeza co primeiro día de sol. Porque, se non lembramos o que xa nos levou por diante, o próximo temporal non pedirá permiso nin preguntará polos nosos recordos: simplemente virá, arrasará e marchará.

Noticias relacionadas y más

E nós, outra vez, quedaremos contando as perdas. Non deixemos que o «nunca choveu que non escampara» se converta nun epitafio.

Imagen

Al lío

Si quieres recibir este análisis de la actualidad en tu correo tan solo debes activar este boletín en nuestra página web

Me apunto

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents