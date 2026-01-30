Opinión
«Xa escampará…», ou non
Esta mañá (a de onte para vostede, querido lector), mentres me cambiaba no vestiario da piscina, escoitei a conversa de dous veteranos —máis de setenta anos, mínimo— falando… pois de que vai ser, do tempo.
—Cando lle poñen nome a unha borrasca, perigo —dicía o máis novo.
—Agora asustámonos por todo. Na nosa xuventude, o inverno duraba medio ano en non pasaba nada, non si?
—Tamén é verdade.
Pode ser. Non digo que non. Pero isto de levar un mes seguido de chuvia, vento e frío xa empeza a fartar. Sobre todo aos que temos fillos pequenos. Sen parque no que desafogar, literal —como din os centennials—: os pequechos sóbense polas paredes. E o que nos queda. «Efecto Fujiwhara» entre borrascas, polo que lin por aí. Encadeamos unha tras outra ata novo aviso. Iso de que nunca choveu que non escampara, polo de pronto, non se cumpre.
O único que podemos facer é enchernos de paciencia e extremar as precaucións, sobre todo os que vivimos preto do mar ou dos ríos, ou —como no meu caso— dos dous. Nunca esquecerei aquel domingo, 22 de outubro de 2006. Logo dun verán crítico por unha vaga de lumes que arrasou media Galicia —non sei de que me soa o conto—, un temporal inesperado —que non sei se chegou a bautizarse ou non— asolagou medio Sabarís, deixando imaxes arrepiantes. O Groba desbordou levando por diante pontes, coches e medio cento de casas, garaxes e baixos comerciais.
O río non tivo compaixón de nada. «Vi como salía agua por el váter, cómo los coches flotaban por delante de mi ventana; esto es un desastre», relataba unha veciña aquela mañá fatídica a un servidor. «Sin nada me he quedado: dinero, papeles, nada».
Estremezo ao lembralo. Foi tal o tsunami, que vin por primeira e única vez na miña vida unha serpe escorregando entre o lodo pola beirarrúa da miña casa, arrastrada polo río… a finais dun mes de outubro! Naquela ocasión, Baiona, Santa María de Oia, Xeve, Gondomar —o desta vila co río Miñor é para despedir a máis dun político; todos os invernos, a mesma historia—, Cangas (cunha persoa falecida) e Pontesampaio levaron a peor parte.
Vinte anos despois, non vexo moitos cambios entre o «xa escampará» e a realidade que nos bate na cara cada outono-inverno. Aquel 2006 en Sabarís non foi un accidente meteorolóxico illado; foi un aviso que aínda resoa nas beiras do Groba e do Miñor cada vez que sobe o nivel da auga. Hoxe, con esta sucesión de borrascas coma vagóns dun tren sen freos —Joseph, Kristin, a que veña despois—, non abonda nin coa paciencia nin coas catiúscas.
Fai falta planificación, mellor xestión e unha memoria colectiva que non se esvaeza co primeiro día de sol. Porque, se non lembramos o que xa nos levou por diante, o próximo temporal non pedirá permiso nin preguntará polos nosos recordos: simplemente virá, arrasará e marchará.
E nós, outra vez, quedaremos contando as perdas. Non deixemos que o «nunca choveu que non escampara» se converta nun epitafio.
- Los profesores rechazan participar en las excursiones por el mal comportamiento del alumnado
- El Sergas avisará por carta a las 42.000 usuarios de seis centros de salud de Vigo que cambiarán al CIS Olimpia Valencia
- La falta de personal y el aumento del trabajo aboca a los talleres de Vigo a aplazar reparaciones hasta abril
- Davila 27/01/2026
- Cardama enfila la segunda patrullera bajo la sombra de los pagos de Uruguay
- Por qué los docentes ya no quieren acompañar al alumnado en las excursiones: «O los atan en corto o no van»
- Borja Iglesias presenta la nueva camiseta de «A Irmandiña»: «Estaré en el Celta hasta que ellos quieran»
- Dermatología de Povisa atiende en persona a usuarios públicos solo viernes y fines de semana