Un mirada diferente a la Vía Láctea

Hoy os traemos una preciosa foto de nuestro fotógrafo Pablo Hernández Gamarra. Hay imágenes que surgen de la agilidad, la rápida capacidad de respuesta de quien porta la cámara, pero a Pablo le gustan también esas que proceden de una reflexión, un estudio, un conocimiento. Y al tiempo sugieren belleza. Aquí veis, sentado él mismo sobre uno de los cañones de Cabo Silleiro, apuntando el objetivo a la Vía Láctea y con 20 segundos de exposición, una singular imagen de nuestra galaxia. Se une el soporte bélico con el infinito del Universo. ¡Y la foto tiene su poética!

Canto a Pilar Muñoz, de Aulas Abertas, próxima Galega Destacada

Querida Pilar Muñoz Comesaña, viguesa de pro. Ayer de nocturnis me sopló mi encendida y joven amiga aunque presuma de andar en los 90 Marita Vázquez de la Cruz, que tú vas a ser la elegida el 7 de febrero como Galega Destacada por las mujeres de Diálogos 90. Bien que me parece porque no eres mujer que ha dado la espalda a los demás sino que has arrimado el hombro, junto con otras que representas como Pilar López, Rosa Lores, Aurora Blanco, Maribel Fernández, Mary Carmen Comesaña..., para hacer más llevaderas las angustias de los demás. Te lo digo por esa ONG Aulas Abertas que trabaja desde Vigo en Perú, Cajamarca, para aminorar la pobreza absoluta de alimentos y educación. Cientos de niños comen ya dos veces al día y asisten a colegios y algunos ya han llegado a la Universidad. ¡Qué pobres de espíritu esos que se escudan en que no se sabe a donde va el dinero de una ONG para no dar ni un duro! Vosotros demostráis que, a los pocos, es mucho lo que se consigue.

Curioso y singular: sábado, un concierto dibujado

Apuntad los que gocéis con el dibujo y la música, porque este sábado a las 19 os lo van a dar en armónico ensamblaje en el auditorio de la Fundación Mayeusis. Me cuenta Toya Abreu, de ese colectivo de personas aficionadas al dibujo que es Uskvigo, que ese día, a esa hora y en tal lugar se estrenará Música e pinceis, un concierto dibujado. La cita correrá a cargo del trío de Cámara d’Ría, que en formato de cámara interpretará diversas piezas tradicionales gallegas adaptadas por ellos, mientras dibujantes urbano de UskVigo, dispuestos junto a los músicos, realizarán sus dibujos, supongo que inspirados por lo que oyen. A mí me parece una propuesta tan singular como sugestiva, en que la música e ilustración se encuentran en directo, en un acto de conciliación de resultados desconocidos.