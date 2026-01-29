Opinión
Películas académicas (I)
Nos últimos tempos sopran ventos convulsos para a Real Academia Española (RAE), que está sendo branco de comentarios periodísticos onde as palabras «ataques», «feridas», «traicións», «inimigos» etc. apuntan a unha situación bélica provocada e iniciada pola denominada «linguaxe inclusiva», problema esencialmente ideolóxico e de escasa relevancia lingüística.
En efecto, o clima de confrontación que está a padecer a RAE actualmente ven propiciado, entre outras razóns, pola natureza ideolóxica do seu propio traballo: as academias traballan con palabras que son dominio preferente das ideoloxías tal como ten demostrado a escola de Batjin (1895-1975) que cualificou a lingua como o dominio preferente das mesmas e onde facer un dicionario nunca é unha tarefa inocente e neutra porque delimitar o sentido continuo das palabras non pode facerse máis que a través dunha práctica ideolóxica concreta.
Xa que logo, nada debería ser máis natural e consecuente que o debate no seo dunha institución, a RAE, que traballa con material explosivo. Polo contrario, resulta insólito que con máis de tres séculos de vida traballando permanentemente con material altamente inflamable non tivese percances significativos.
Unha gozosa estabilidade á que non debe ser allea a súa estreita relación co poder xa que tanto a RAE como a Académie Française (1635) teñen en común que ambas tiveron a súa orixe nun faladoiro que acadou sona polo seu prestixio humanístico. Non perdeu ocasión o cardeal Richelieu para facerse convidar (á forza) e deulle carácter oficial á tertulia de humanistas, dotouna dun presuposto oficial e encargouna de elaborar un dicionario. Esfarelou o faladoiro para convertelo nunha institución ao servizo do Estado. Seguiu o mesmo camiño que as Universidades, que inicialmente eran reunións estudiantís que contrataban profesores ata que, primeiro a Igrexa e despois o Estado as oficializaron para ter o control das mesmas.
Probablemente a sosegada hibernación que viviu a RAE ao longo de tantos anos teña relación directa co amparo e protección que exerceu o Estado desde a súa fundación (1713) na figura do rei Felipe V que lle encarga a un grupo de homes selectos a preservación dunha lingua que acadara a máis alta consideración e cumpría protexela de contaminacións alleas ata o punto que se recolle no seu lema ese espírito purista.
Porén outras institucións semellantes destinadas a cumprir os mesmos fins, concretamente a Real Academia Galega (RAG), fundada en 1906 por un grupo de rexionalistas que se reunían nun faladoiro presidido pola autoridade de Manuel Murguía, será fustigada e abaneada xa antes da súa existencia de iure ao carecer da protección do poder e que a duras penas consegue que se lle conceda o título de Real despois de arduas xestións.
Os contertulios da despectivamente denominada «Cova Céltica» e fundadores da Academia -Murguía, Uxío Carré, Lugrís, Vaamonde Lores, Tettamancy, etc.- pretendían demostrar a singularidade da cultura galega que, con lingua propia de uso maioritariamente oral por falta de unidade gráfica, aspiraba a ser considerada nación. Contra esta pretensión alzáronse as voces iradas dun grupo de cidadáns empeñados en desprestixiar o que non era máis que un proxecto tan audaz como minoritario.
Tiveron os rexionalistas que soportar unha campaña de prensa dos antirrexionalistas -Fernández Flórez, Leopoldo Pedreira, García de la Riega etc.- pero nada comparable á pluma afiada e soez do atrabiliario José Mª Riguera Montero; este montou unha campaña de prensa con todo tipo de descualificacións onde non faltaron numerosos panfletos que circularon moitos anos antes de chegaren a ser libro co título de Películas Académicas entresacadas de una copiosa y selecta variedad (1908) que asinaba como Ramón Erotiguer, pseudónimo que contén todas as letras dos seus apelidos, probablemente por non atreverse a subscribir os insultos que contiña a publicación.
Tal era o acoso, comezado uns anos antes de constituírse a RAG, que Murguía optou por denuncialo xudicialmente diante da Audiencia Provincial. Un auto de 6 de xuño de 1906 denega a admisión da querela interposta con argumentos tan peregrinos como os insultos denunciados. Como podemos comprobar, a RAG non gozou dunha travesía tranquila e os seus 120 anos de historia están cheos de sobresaltos e atentados porque hai outras moitas «películas» protagonizadas pola Real Academia Galega á espera de ser relatadas e das que esperamos ocuparnos en sucesivas entregas.
- Davila 27/01/2026