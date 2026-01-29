¡Miradlos ahí, jóvenes y frescos! Son las unidades de refresco de este periódico, posando en Churruca para esta sección, que es la de un reservista. Por sus plumas los conocéis, reunidos el sábado noche para celebrar el cumpleaños de Gabriela Barreiro, redactora de BContent. Son Malena Álvarez, Patricia Casteleiro, Pablo Varela, Gabriela Barreiro, Marta Fernández, Uxía Miranda y el ex nuestro Sergio Romero. Ahí faltarían, como exponentes de la savia nueva de FARO, José Antepazo, Víctor Currás, Jorge Garnelo... aunque seguro que también estaban apoyados en alguna barra.

Gran Reserva, la banda con canas más resultona, mañana en Master Club

Si el grupo se llama Gran Reserva será por algo, por viejo o por bien condimentado. Las canas pueblan las sienes de la mayoría de esta banda viguesa que actúa mañana en la sala Master Club (Urzáiz, 1) a las 22.30 h., jubilados una parte, dos de más de 70, uno en la sesentena, otro en la cincuentena y el más joven en la treintena. O sea que hacen buen caldo. Tres gallegos y dos argentinos, todos ellos con larga experiencia musical, técnicamente resueltos para que os mováis a ritmos de rock, blues, latino o funki, o sea que os van a gustar también a los que ya sois de larga duración y mucha memoria. Dos fllólogos, un profesor de música, un informático, un ingeniero agrónomo... Son Jaime Carbajo, Carlos Piccolo, Tomy Martínez, Ernesto Cid y Jose Tilve y van a contar mañana con la colaboración en la voz de C.A.R.O., viguesa afincada en Londres ya con disco.

Mary Quintero, cariño meu

Llamo a la fotógrafa Mary Quintero y me dice que en el Instituto de Lugo le dieron un premio, que sigue la Xunta con sus memorias... pero no solo: cuenta que por vez primera se siente más débil, más frágil, que ya sale menos.... Le digo que lo que está es mal acostumbrada a una salud de hierro y a una vitalidad nada propia de sus 94 años, que tiene la cabeza perfecta y tendrá que entender que es normal sentirse un poco frágil a sus años. «Mujer, si eso ya empieza a notarse a los 70...», le digo. «No, no, fíjate, apenas pinto, apenas salgo, tenía que ir a A Coruña por alguna cosa de mujeres y no puedo ir. Yo creo que me voy yendo», insiste. Le digo riendo que todos tenemos la sensación de que nos vamos yendo... décadas antes de la edad en que está ella. «Bueno, al menos yo tuve tres vidas, como mujer, como madre y como fotógrafa y en esta última hice lo que me dio la gana», dice riendo. Siempre nos hemos llevado muy bien la Quintero y uno que plumeó en todos sus eventos.