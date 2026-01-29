Un marinense incomprendido

Con motivo del 185 aniversario de su nacimiento, traemos hoy, de la «Galería de marinenses ilustres», a Policarpo Sanz Soto, que contrariamente a lo que muchos de sus biógrafos e historiadores dicen, nació en Marín un 26 de enero de 1841. Segundo hijo de un matrimonio modesto formado por Diego Sanz Cividanes y de Antonia Soto Díaz, vecinos de Marín en donde su padre ejercía el oficio de peluquero, y que fue bautizado en la feligresía de Santa María de Marín, inscrito en el folio 82, tomo XVIII del Libro de Bautizados.

Después de varios años en nuestra villa y debido a los escasos medios de los que disponían deciden trasladarse a Vigo, apoyados por la familia materna, para buscar unos horizontes que le fueran más propicios para su trabajo y es cuando Policarpo demuestra su capacidad e inteligencia y sobre todo su disposición e interés para aprender y querer saber, asimilando rápidamente las enseñanzas recibidas, y donde nacen sus inclinaciones sobre la contabilidad.

Pronto Policarpo Sanz, como tantos otros jóvenes de entonces, emprende el éxodo a América con apenas quince años de edad, y elige Cuba como destino, con el firme propósito de labrarse un porvenir como tantos otros.

Comienza en La Habana trabajando en pequeños establecimientos, y sus horas libres las dedica al estudio y preparación para el comercio. Y así va escalando peldaños como recompensa a su capacidad y esfuerzo y pronto conoce una próspera situación económica. Entra a formar parte de la firma «Casa Baró», importante entidad bancaria donde pronto alcanza los más altos puestos por sus dotes personales para las finanzas y su gran visión de los negocios, siendo reconocida su valía pasando a formar parte como socio de la empresa. Al margen de su trabajo, en La Habana se distingue por su ayuda y preocupación por los emigrantes necesitados, prestándoles toda su colaboración para satisfacer sus necesidades. Y así en uno de los fundadores de la «Asociación de beneficencia de naturales de Galicia», que crea en 1871 para socorrer a los emigrantes gallegos. Era un hombre profundamente humano, creyente y generoso, siempre dispuesto a la ayuda desinteresada con sus semejantes.

Pronto también da el salto a Nueva York y contacta con el gran financiero Juan Ceballos con quien colabora y poco a poco llega a alcanzar gran prestigio y una gran fortuna, agrandándose al casarse con la hija del banquero: Irene Ceballos. Y así al cabo de treinta años y no teniendo hijos, decide acabar su vida profesional y regresar a la tierra que le vio nacer, por lo que emprende su regreso en 1885, con la idea generosa para aliviar a los marinenses de la indigencia de muchos hogares, para facilitar prestamos, sin plazo ni intereses a los que lo necesiten, y construir un centro de educación general y profesional, para atender a la población escolar, construir una gran factoría naval para la construcción de buques, y establecer un servicio municipal de beneficencia y de sanidad, para atender a los necesitados, de manera que todo los marinenses tuviesen asistencia.

Llegado a su Marín natal, no tiene otra preocupación que la de dar a su fortuna un carácter social y humanitario, ofreciéndola para atender a las necesidades y problemas, al tiempo que programa un vasto plan de inversiones para el desarrollo socio-económico de nuestra villa. Pero este plan, que sin duda hubiera servido para el desarrollo de Marín, se vio truncado al tropezar con la incomprensión y el recelo, cuando no la envidia, de quienes estaban obligados a apoyar esta gran empresa, sin olvidarse del caciquismo imperante que todo lo podía y no permitía el progreso por temor a perder su hegemonía. Por este rechazo de los marinenses, por envidia o por orgullo, desengañado y decepcionado por esta reacción decide trasladarse a Vigo, donde dejará la impronta de su enorme fortuna en todo el tejido social vigués (Instituto, Escuela de Oficios, etc., etc.). Muere en París el 9 de noviembre de 1889 a los cuarenta y ocho años, y trasladado a Vigo, en el año 1891, es enterrado en el cementerio de Pereiró con asistencia de autoridades y vigueses.