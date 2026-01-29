Hablemos de tamaño

Hablar de tamaño me resulta igual de espinoso que hacerlo de los kiwis, que he aprendido a dar por hecho que cualquier asunto genera suspicacias o triples interpretaciones. Así que heme aquí, igualmente, pensando en cosas grandes. Por poner un disclaimer: cosas grandes para mí –soy pequeñita-- y sin ánimo de verdades absolutas ni de hacer un ejercicio de pontificación.

Una: el mérito de la industria gallega de construcción y reparación naval, dentro de la que debemos incluir a auxiliares especializadas en sistemas de propulsión, parques de pesca, sistemas de refrigeración o maquinaria de cubierta. Tenemos que ser conscientes y valorar en su justa medida lo paradójica que es su realidad.

Por ejemplo, que hay dos astilleros, en la misma calle de Vigo y puerta con puerta, que lideran la construcción de buques oceanográficos a nivel mundial; que el conjunto de este ecosistema es referencia europea en pesqueros de última generación, aún pese a la renuencia de Bruselas en apostar por la renovación de las flotas; que hacen un servicio de boutique, de especialización absoluta, con el que se adjudican encargos en todo el mundo. Son muy grandes, y cerraron además un 2025 muy bueno. Enhorabuena.

Otra: la obstinación de la factoría de Stellantis en Balaídos, habituada en nadar a contracorriente, máxime con un escenario actual de incertidumbre mayúscula. Ya nos ofreció un récord absoluto de producción el pasado ejercicio, con 559.427 unidades, como nos contó Adrián Amoedo. Pero es que el arranque del año va por el mismo camino. Son grandes noticias, para Stellantis, para su gente y para el conjunto de la economía.

Más: la capacidad del periodismo de investigación local. Porque sí, porque es capaz de hacer un trabajo igual de bueno y digno que el que puedan realizar –o renuncien a hacerlo—corporaciones de ingentes recursos. Nos bastó hacernos una pregunta para empezar a trabajar: dadas las múltiples denuncias de pesca ilegal que rodean a la flota pesquera china, ¿habrá algún barco de su pabellón, de entre los sancionados, con permisos para vender en Europa? Pues sí.

¿Fue sencillo? No, había que comprobar casi 600 IMOs, que es equivalente al DNI de un barco y que es intransferible. ¿Efectivo? Mucho. El comisario Costas Kadis, y gracias a la iniciativa parlamentaria de Francisco Millán Mon y Gabriel Mato, admitió que la Comisión Europea estaba al tanto de esta situación. Y gratificante: la pesca también se ha pronunciado y, lógicamente, urge medidas. Y –esto es un apunte personal– respeto.

Que tengas una gran semana.