Nos vamos de excursión

Sin demasiado esfuerzo memorístico, puedo enumerar cinco o seis excursiones del cole y el instituto que recuerdo con auténtico cariño. Desde salidas breves como los magostos en el monte, alguna obra en el Teatro García Barbón —hoy teatro Afundación, no se vayan a molestar los de Abanca— o las visitas a la antigua Pontesa en Pontesampaio, a las Cíes y al planetario de A Coruña, hasta viajes de fin de curso ya en plena adolescencia: auténticas experiencias de autoexploración cuyos detalles personales me guardo por decoro. Todos hemos sido jóvenes, ¿no?

Son episodios que marcan porque sales de tu zona de confort —aunque con quince años uno no sepa todavía qué demonios es eso—, porque descubres que hay más mundo que tu pueblo y, sobre todo, porque entiendes que formas parte de un grupo. No del mejor ni del peor. Simplemente, un grupo.

Por eso leo con cierta inquietud la información de mi compañera Elena Villanueva sobre el creciente número de profesores que renuncian a participar en excursiones por el mal comportamiento del alumnado. Una noticia que, como imaginarán, ha corrido como la pólvora por los grupos de WhatsApp de docentes y ampas, generando reacciones de todo tipo.

Estudiantes maleducados, pérdida de autoridad en las aulas, la responsabilidad de vigilar a cincuenta adolescentes con las hormonas en ebullición en un autobús o en una discoteca al aire libre… Todo eso pesa. Y pesa tanto que algunos centros ya contratan empresas especializadas, con monitores que envían fotos y vídeos a las familias en tiempo real, como si fueran guías de safari y no profesores que hasta hace poco lo hacían por vocación, por compromiso o por pura inercia. Se entiende el hartazgo.

Ángeles y demonios

Pero también sé que en cada clase hay alumnos buenos y malos, como en cada familia hay días buenos y días pésimos. Hay chavales que se comportan como ángeles y otros que parecen poseídos por el espíritu del caos. Generalizar sería injusto. Y tirar la toalla con las excursiones, también. Porque esas salidas, con todos sus riesgos y sobresaltos, siguen siendo de las pocas ocasiones en que los adolescentes están fuera del aula, fuera de la pantalla y fuera del postureo permanente de Instagram y TikTok.

Allí se cohesionan. Se pelean y se reconcilian. Se enamoran platónicamente durante dos días y medio. Se emborrachan de libertad —y a veces de algo más— y aprenden, a su manera torpe y acelerada, que las normas no desaparecen al cruzar la puerta del instituto. Generan recuerdos imborrables.

Claro que hay problemas, que la autoridad del docente ya no es la de antes. La pandemia aceleró un cambio que venía de lejos: hoy muchos alumnos respetan más a un monitor externo que a su tutor, quizá porque saben que el monitor cobra por horas y no tiene que ponerles un cuatro en Matemáticas. Pero precisamente por eso las excursiones siguen siendo necesarias. Porque son espacios donde la educación no consiste solo en transmitir contenidos, sino en convivir, equivocarse y aprender a gestionar los errores propios y ajenos.

No pido que todos los profesores se apunten voluntarios a la primera, como el buenazo de mi cuñado. Ni que se ignore la realidad de las aulas. Solo digo que no tiremos por la borda una herramienta que, bien gestionada, todavía une. Que deja huella. Que consigue que, años después, dos excompañeros que apenas se hablaban en clase se abracen al cruzarse por la calle y digan: «Oye, ¿te acuerdas de aquella excursión en la que…?». Pues eso.