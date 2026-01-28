La invasión de las K-pop

Me levanto y escucho al pequeño de la casa canturrear «Hey, hey…» (no el «Hey» de Julio Iglesias: ese daría para otro artículo). Durante el desayuno, la mayor se arranca en perfecto inglés con «I was a ghost, I was alone, ah…» (lo del «ah» es muy importante, me aclara). En el coche, de camino al cole, ya en coro, los dos: «Hey, hey… Don’t want you, need you, I need you to fill me up»...

Las mamás y los papás con hijos pequeños imagino que ya sabrán de qué estoy hablando. Para el resto: bienvenidos al universo de las Guerreras K-pop, la película ¿infantil? que lleva meses arrasando en Netflix y cuyas canciones no podrían ser más virales. De hecho, mientras escribo, no me las saco de la cabeza, incluidos sus agudos imposibles. ¡Qué se le va a hacer! Las Huntrix —Rumi, Mira y Zoey— ya son como de la familia.

Parafraseando al maestro Fernando Franco y su pasado en las COE, apuesto mi soldada a que será uno de los disfraces estrella de estos carnavales, al menos entre el público infantil y juvenil (y no descarto que algún adulto caiga en la tentación). Y es que hemos pasado, en tiempo récord, del fenómeno Bluey —serie que ya he recomendado en más de una ocasión por los valores que potencia, con el poder de la imaginación como pilar central— y, como mucho, Ladybug, a una película en la que un supergrupo coreano de k-pop lucha, en su tiempo libre, contra hordas de demonios que nos quieren —literalmente— sorber el alma. Demonios que, además, contraatacan creando su propia boy band: los Saja Boys.

Argumento clásico

A partir de ahí, la clásica batalla del bien contra el mal sobre un tablero de grises e inseguridades, con historia de amor prohibida incluida (y no sigo para no hacer spoiler). Todo ello aderezado con unos temas musicales que enganchan a la primera.

A ver… la peli es entretenida, con cambios de escena rapidísimos, animaciones que recuerdan al manga de toda la vida y un componente musical muy, muy potente. Al principio creí que las voces estaban generadas por IA, pero no: hay cuerdas vocales humanas detrás del fenómeno de las Demon Hunters. Eso sí, tengo mis dudas de que sea contenido estrictamente infantil, por las escenas de lucha y el uso de términos como «matar», que podrían entenderse como una cierta apología de la violencia.

Por otro lado, los de mi generación nos criamos entre los mamporros que se daban Son Goku y el resto de personajes de Dragon Ball, y cantábamos las melodías de la serie —en galego, que para iso somos do Xabarín Club— con la misma pasión con la que mi hija ahora entona el «I was a ghost, I was alone, ah…», con énfasis en el «ah», no se olviden.

Mientras recojo los cereales del suelo (porque las Guerreras K-pop también inspiran coreografías con cucharas), me doy cuenta de que no hay escapatoria: Rumi, Mira y Zoey ya se han hecho un hueco en nuestras vidas. Así que toca gestionarlo de la mejor manera posible.

Mis peques cantan «Hey, hey…» con acento de Sabarís y bailan como si estuvieran en una plaza de Seúl. Mientras solo sea eso y no haya patadas de por medio, todos tranquilos. Aunque ya me veo disfrazado de Jinu, el prota de los Saja Boys —me gustaría ser el buenorro de la tableta, pero de eso no gasto—, con el sombrerito siniestro, pero cantando «This is what it sounds like!», que para eso soy de los buenos… o no.