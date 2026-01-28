Ilustración habemus

Pues ahí les veis en la fiesta de despedida de la galería Maraca por razones circunstanciales que permiten albegar la esperanza de que en otro local ese trabajo suyo, en el que la ilustración es tema principal y por el que han convertido a Vigo en una ventana hacia el mundo creativo exterior. Son ilustradores o no solo, que da igual. Todos estuvieron en la despedida y son, abajo, de izquierdaa derecha, Roberto Argüelles, Sara Valcárcel, Pablo Vázquez Varela, Pablo Carreiro, Estela Gómez, Dos Nudos, Nyanndrea; arriba, Dos Nudos (equipo de dos), Alphonso Solorzano, Raúl Bermúdez (galería Maraca) y Diego de la Church.

Galería Maraca. / Jose Lores.

Las portadas de Galaxia. ¡Vaya expo del Vigo ilustrado el viernes en el museo MARCO!

Dicen los que saben que las portadas, su ilustración, no aparece en los libros hasta el siglo XIX pero incluso en la era digital las ventas todavía se ven influidas por su diseño. Menos mal. Es una especie de empaque, un reclamo de atención, una promesa, un arte. Con tal materia tiene que ver Un país ilustrado. As cubertas de Galaxia, en Vigo (30/01/2026) que, comisariada por Xurxo Martínez González, se inaugura este viernes en el MARCO de Vigo. ¡Qué atractiva propuesta hacer desfilar la mirada por tantos paisajes de esta editorial señera! Me dice Xurxo que pone el foco en el protagonismo y relevancia de los diseñadores que las diseñaron a lo largo de los 75 años de la editorial. O sea que disfrutaréis primero con una contextualización de la editorial como proyecto en 1950 y abarcará hasta los nuevos horizontes del actual equipocon especial atención a la figura de Xaime Illa Couto. Hayat Hussein se encarga del diseño y coordinación editorial y supongo que estará contento el director galaxiano Xosé Manuel Soutullo por este trabajo en el que también cabalga la editorial Penzol. Larga vida al Vigo ilustrado.

Algunas de las portadas de la exposición. / Ed. Galaxia

Los évameorozianos siguen de marcha: dos charlas sobre la memoria

Los jinetes évameorozianos, ya despiertos del letargo navideño, siguen cabalgando por la geografía cultural de Vigo precedidos, en brioso alazán cabellera al viento, por su preclaro paladín Javier Romero, espada flamígera en mano (demos un poco de humor al relato, por Dios). Esta semana os esperan en su sede de Subida a Costa 5 con dos charlas de muy similar catadura. La primera hoy, con la presentación a las 20 de En memoria da nosa infancia de Antolín Alcántara Álvarezo, una obra ambientada en los últimos años del franquismo que reflexiona sobre la infancia y la adolescencia, poniendo en diálogo dos generaciones—abuelos y nietos— y abordando cuestiones como la imaginación, las relaciones sociales o el impacto de las pantallas. La otra obra se presentará a la misma hora mañana: As tres beiras de Marta Estévez. Una novela que retrata la infancia de la generación nacida en los años 70 y el dolor de la da emigración cara a América, todo bajo l a luz fascinante de las islas atlánticas. ¡Bien por la Asociación Évame Oroza!