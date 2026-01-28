De unión entre iglesias

Difícil conseguir una foto como ésta, porque estamos en tiempos de polarización y corresponde a un encuentro en Vigo por la unidad de los cristianos. Allí estuvieron representantes de la Iglesia Ortodoxa, evangélica, anglicana y católica y si el páter Vasil Savchuk fue el anfitrión ya que la iglesia en Santo Tomé de Freixeiro es ortodoxa, lo cerró el obispo de Vigo, Antonio Valín. Ahí lo veis en medio, como también a los ortodoxos Vasyl, Dámaso y Sergio, al evangélico Davide Junquera, a la anglicana Adela Ben y a los católicos Valín y Enrique García.

Hoy vamos de libros y cavilaciones de Miguel Mora

Mi insomnio, no sé si ya pertinaz, me ha permitido al menos redondear la lectura del último libro de Miguel Mora Morandeira, que ya debe ir por el quinto porque tres o cuatro le leí yo en los últimos años. No se cuántas intervenciones habrá realizado en sus más de 40 años dedicados en Vigo al alivio del dolor como anestesiólogo, pero no parece menos el tiempo dedicado al viaje, a la cultura y a la expresión de sus saberes en artículos y libros. Este ultimo, Opiniones, evocaciones... se lee con igual placer que bebes un palo cortado Conde de Aldama, jerez que atesoro, y tiene de todo, un haz de artículos de las más diversas materias con gran peso biográfico, en el que no faltan sus casi obsesivas reflexiones sobre la vejez y la muerte y añade correspondencia, sobre todo con su amigo del alma Xerardo Moscoso. Es un nostálgico, un mitómano, un melancólico temperamental unido a una rica memoria, que es la de la música de Ferré, Brel o Brassens, la del pensamiento de Sartre, la del cine de Buñuel, la poesía de Gil de Biedma o las letras de Saramago, sin que falte El aullido de Gisnberg y la geografía francesa. Hijo del 68.

La isla de San Simón, una nueva versión «agustiniana»

La Navidad trajo a mis manos lo último de Agustín Fernández Mallo, Trilogía de la guerra, un autor de altura que a veces se hace pesado porque no da respiro a la letra. Lo traigo aquí porque la isla de San Simón, de reciente película, es la geografía en que empieza a moverse su novela, invitado a unas jornadas de reflexión sobre el coñazo de redes digitales que tuvieron lugar realmente. Lo traigo porque yo le hice para FARO las memorias a la hija del celador de la isla prisión, Salud Alonso, abuela del artista Marcos Puhinger. La experiencia del protagonista de la novela en la isla, que tras concluir las jornadas vuelve a ellas de modo clandestino para pasar un tiempo en que no están operativas, sus reflexiones sobre los presos que allí sufrieron le dan a los trabajos salidos sobre esta materia una nueva dimensión al menos en ficción, que el autor entrelaza un año después con su estancia en Manhattan y el hallazgo de unas fotos sobre la isla cuando fue cárcel franquista en un exposición medio punki, cedidas por un exiliado que allí fue guarda de presos, huyó con uno de ellos por amor y acabó con una panadería en Manhattan. No acaba ahí la peripecia sansimoniana porque todavía persiste la trama en Argentina y su Cabo Polonio, involucrada con una poesía de Lorca.

portada del libro "Trilogia de la guerra" / PdL