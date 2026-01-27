La batalla está en Madrid

Uno de los extras de este trabajo es moderar foros, mesas redondas, cafés de redacción, diálogos… o como le quieran llamar. Muchos —no diré cuáles— están muy bien; otros, no tanto. Con algunos estás más cómodo —normalmente depende de la temática; en mi caso, todos los relacionados con la industria local—, pero hay unos pocos que los sientes como propios. Es lo que me ha pasado con el que publicamos este sábado sobre la injusticia —no concibo otra manera de definirlo— de que Vigo haya sido excluido en dos ocasiones como puerto nodal europeo (para los neófitos: una categoría que permite una mayor financiación y competir en igualdad de condiciones con otras terminales). Tan propias sentí las reclamaciones de toda la comunidad portuaria para corregir esta INJUSTICIA —lo pongo así, en mayúsculas, para ver si alguien en la capital se da por enterado— que en un momento de la jornada me sorprendí a mí mismo hablando en primera persona del plural, como si formase parte del propio puerto.

El foro estuvo dominado por tres Carlos Botana, el presi del Puerto; Gago, director de Transglobal (mundo Termavi); y Rodríguez, del grupo de investigación REDE de la universidad olívica y coordinador técnico del estudio encargado por Praza da Estrela para defender la inclusión de Vigo en la Red Básica Europea—, con permiso de Iago Domínguez, gerente del Clúster de la Función Logística de Galicia, y servidor; y las conclusiones del mismo son claras y meridianas: no hay ninguna razón objetiva para excluir de nuevo a Vigo en la siguiente revisión del Reglamento de Transportes. Todo lo contrario.

Como no quiero aburrirles (si quieren información más detallada, consulten la edición del pasado 24), ahí van cuatro argumentos demoledores para defender Vigo como nodal. La contribución de O Berbés y Guixar a la soberanía alimentaria nacional: el 85% del pescado que se consume en España entra por Vigo (sin contar la conserva, ojo). Es el único puerto refugio de toda la fachada atlántica ibérica, porque ya sabemos que cuando el mar se encabrita, Leixões y Langosteira no valen para otra cosa que criar percebes. Vigo también es una terminal transfronteriza con un peso crucial en la economía gallega y de la Eurorregión, y no compite en nada con el único puerto gallego que sí es nodal, el de A Coruña, que además es el más endeudado de la red, por lo que no habría duplicidad de tráficos. Y, todo hay que decirlo, nuestros muelles —otra vez la primera persona del plural, ¿ven?— se han convertido en la gran puerta de entrada a Europa desde América y África. ¿Les llega? Seguro que sí. Pues en Madrid no lo tienen tan claro.

Las cifras del informe de la Uvigo

El informe de la UVigo confirma, además, lo avanzado por este periódico hace un año: que incluso guiándonos solo por datos de volumen de mercancías —criterio del todo obsoleto—, muchos de los puertos europeos que han accedido a la Red Básica en esta última revisión están muy por debajo de Vigo en números. Así que el fondo de la cuestión es de voluntad política. Si el Ministerio de Transportes quiere que Vigo sea nodal, será nodal: la UE no se opondrá. Por lo que, contrariamente a lo que se ha dicho a lo largo de los últimos dieciocho años, la batalla no está en Bruselas, sino en Madrid.

Así que convendría ir dejando de mirar hacia fuera y empezar a mirarnos un poco más al ombligo. Vigo no pide trato de favor: reclama lo que le corresponde por méritos propios, por cifras, por función estratégica, por pura lógica y por justicia. La pregunta, por tanto, no es si debe ser nodal —porque eso ya está más que acreditado—, sino cuánto tiempo más vamos a tolerar que se le siga negando.