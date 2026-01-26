La vida con diez... ¿es mejor o peor?

Es curioso el efecto que las expulsiones tienen en el fútbol. Solidarizan como pocas cosas a quien las recibe y aceleran al que disfruta de esa ventaja. Puede dar buena cuenta de ello el Celta, que en los últimos cinco días ha interpretado los dos papeles de esta historia con suerte desigual. El jueves resistió en inferioridad el empuje desordenado del Lille y la sucesión de centros en busca de Giroud y el domingo en Anoeta fue incapaz de encontrar la sangre fría y la paciencia que demandaba el partido cuando Borja Iglesias empató con más de un cuarto de hora por delante. Como el turista que asalta un buffet de desayuno (en pocos lugares la condición humana ofrece un retrato tan claro acerca de su naturaleza) y se quiere comer todo lo que abarca su vista en los primeros cinco minutos. El Celta se comportó en el momento clave de la tarde como si alguien le fuese a sacar de la mesa los huevos Benedict y acabó por atragantarse. Olvidaron los de Giráldez, tan maduros en el último mes, que lo primordial era evitar un accidente. Con un punto a buen recaudo en el bolsillo (adelantaba al Betis, soplaba en el cogote al Espanyol, mantenía a distancia a los donostiarras…) se trataba de escoger el mejor camino con sosiego y esperar la ocasión que en algún momento acabaría por llegar, aunque fuese por pura insistencia, por cansancio del rival o por un resbalón como le sucedió a Moriba en el primer tanto. Pero en mal momento eligieron el asalto urgente de la bandeja del embutido. Se aceleró Mingueza con un mal pase a Sotelo y lo empeoró este con una irresponsabilidad. Aún así todo tenía arreglo, pero en los siguientes siete segundos nadie entendió que ese avance de Oyarzabal tenía que acabar de manera expeditiva. Por eso digo que la superioridad numérica, una ventaja gigantesca, borra muchas veces el sentido común a los equipos que la disfrutan. El Celta del pasado jueves no hubiese tenido dudas de qué pedía la jugada y cómo había que actuar en ese momento; el de ayer corrió manso (algunos ni eso, como apuntó Claudio en su necesaria colleja postpartido) para ver de cerca la repetición del primer gol y comprobar el efecto diabólico que la lluvia y el césped deslizante generaban en los remates de Oyarzabal. Así se acabó la racha triunfal de enero que ojalá sirva como lección.

Fer López desembarca en Santiago para comprometerse con el Celta

Les escribo estas líneas mientras me dejo el dedo actualizando la cuenta del Celta a la espera del anuncio de que Fer López jugará en Vigo hasta final de temporada y que demuestra lo discutible de ciertas decisiones (ya abordaremos eso otro día). Un pequeño consuelo para quienes creíamos y aspirábamos a vivir los próximos diez años bajo el influjo de su pierna izquierda, pero nos pasó por encima el fútbol y su exagerada mercantilización. Los viudos de Fer López dejaremos de serlo durante unos meses y volveremos a vestir de negro a finales de mayo para despedirnos de nuevo, seguramente para siempre. Pensemos que cualquiera daría lo que fuera por volver a disfrutar una hora, un día…de la compañía de alguien a quien extraña o que ya no puede estar a su lado. Lo nuestro con Fer López serán cuatro meses. Ustedes tal vez estén ansiosos por el partido de Belgrado; yo necesito que llegue el domingo y ver ese dorsal 28 en su espalda otra vez.

Deportes Cada lunes una newsletter con el presente, pasado y futuro del deporte de la mano de Juan Carlos Álvarez Me apunto

Los meses de reinado del «cacique»

Les dejo por último la historia irrepetible de la semana que está dedicada a un caso muy curioso del tenis mundial. Alex Olmedo, un peruano que aprendió a jugar en el club de Arequipa donde trabajaba su padre como limpiador, apenas jugó un año los grandes torneos porque luego decidió hacerse profesional. En unos meses ganó la Copa Davis (para Estados Unidos), el Open de Australia y Wimbledon…y se fue. Hay veces que el hambre de gloria se cubre con rapidez, como con el desayuno de toda la vida de café y tostada.

Permítanme como despedida un mensaje algo personal. Bromeo muchas veces con mis hijas sobre el riesgo de desvirtuar por uso excesivo el sentido del “te quiero” con el que cierran casi todas las conversaciones telefónicas. Yo se lo he dicho poco a mis hermanos y a mis padres o no todo lo que debería. Lo pensaba el sábado mientras celebrábamos uno de esos cumpleaños acabados en cero de Pili, la mejor hermana a la que uno puede aspirar, alguien que tiene la sonrisa como carta de presentación y que sería capaz de apagar una guerra con la paz que transmite. Ella hace bueno el dicho de que el amor de un hermano es el único capaz de reconstruir el camino de vuelta a casa. Como es fiel seguidora de esta newsletter aprovecho para felicitarla de nuevo y decirle lo mucho que la quiero.