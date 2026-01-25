La tentación del tribalismo

Lo hemos visto muchas veces. Gente que cambia de ideología. Que antes militaba en un partido y ahora en el rival. Conversos, renacidos o desengañados. Entre ellos, sin embargo, destaca un grupo en particular. Los que deben su transformación a un asunto concreto (políticas de género, por ejemplo) y que, luego, tras ser atacados por los supuestamente afines, se instalan de manera permanente en la nueva trinchera. A partir de ahí surge un fenómeno extraño: ya no solo están de acuerdo en aquel tema que los unió, sino en casi todo lo demás (política exterior, asuntos sociales, etc.). Su militancia se origina fundamentalmente en el dolor y en el resentimiento contra los viejos camaradas.

Es cierto que no hay nada como ser víctima del mismo odio para empatizar con aquel que no piensa como tú, tras conocer de primera mano los estragos que puede causar una campaña de difamación, en la que prima la crueldad y el anhelo de destruir, iniciada en las redes sociales por la turba de usuarios anónimos o por amigos dispuestos a arrojarte a los pies de los caballos para librarse ellos de la hoguera. Pero se produce un salto cualitativo importante cuando se pone en cuestión la coherencia de una trayectoria ideológica al calor de las emociones. La comentarista Ana Kasparian, por ejemplo, dijo que ya no se siente identificada con la izquierda por su rechazo a lo woke y al modo en que los demócratas lidian con el crimen en su estado, California, obviando los datos y minimizando sus consecuencias. Sin embargo, pese a que todavía mantiene algunas de sus antiguas posiciones, Kasparian también se ha aproximado a la derecha en otras causas. El componente emocional es evidente. De ahí el fervor con el que fue recibida en los programas de activistas conservadores a los que antes criticaba con ferocidad. Su experiencia se presenta (se vende) como una caída de caballo. Una revelación. Un despertar. Como si estuviera haciéndose miembro de una nueva denominación religiosa o presentándose en una reunión de alcohólicos anónimos.

Estos cambios de pensamiento afectan incluso a los hábitos de vida y a las aficiones. Hay personas que dejan de ver un determinado tipo de cine o leer un tipo de literatura porque se asocia con una sensibilidad ideológica concreta. Los productos culturales se convierten, de esa forma, en armas arrojadizas de la batalla tribal. El cómico Bill Maher, que siempre se identificó como una persona de izquierdas pero que ahora no es muy popular entre los nuevos progresistas, dijo hace poco que disfrutó más con «Landman» que con otras obras hollywoodienses que «supuestamente me tienen que gustar más». La serie de Taylor Sheridan y Christian Wallace, que goza de la aprobación del público y se relaciona con una ideología más conservadora o tradicional, no ha sido recibida con entusiasmo por la crítica especializada, mayoritariamente progresista. Pero ¿por qué a Maher le tienen que gustar más las producciones de Hollywood? ¿Por la calidad o por la ideología? ¿Por qué no lo dijo hasta ahora? ¿Qué ha cambiado? ¿El gusto o los aliados políticos?

Lo vemos también en las reacciones que se producen en determinados acontecimientos, como los accidentes, los disturbios, la represión policial o los atentados. Solo se equivocan y politizan los adversarios. No se analiza el evento en sí mismo, sino cómo este está siendo analizado por determinados grupos de opinión. Es difícil ver a alguien ajustándose a los hechos. Siempre se vuelve al «y tú más», al «imagínate qué hubiera ocurrido si fueran los otros». La realidad abordada carece de importancia, porque lo que está en juego es el relato. Asimismo, quienes antes demandaban libertad frente al establishment, ahora exigen correcciones a los versos sueltos que se desvían del camino. Joe Rogan fue criticado en un pódcast de derechas, donde antes lo idolatraban, porque manifestó su rechazo ante el comportamiento de los agentes migratorios del ICE en algunas ciudades estadounidenses.

La única manera de demostrar independencia es, en efecto, enfrentándote a los tuyos. Pero sin entregarte incondicionalmente a los otros… por la cómoda protección que dispensa la tribu. No solo supone un gesto de madurez verdaderamente valiente en estos tiempos de polarización e infantilismo, sino que proporciona credibilidad auténtica a quien lo realiza. Lo demás es sectarismo predecible. En el viejo y en el nuevo bando. Una controversia que nunca trasciende la zona de confort. Te adoran y te quieren los mismos. Es la demagogia infinita. Y, además, denota otras carencias. Como dijo Arthur Koestler (un intelectual que, desencantado con el totalitarismo de la Unión Soviética, abandonó la ideología comunista, pero sin pasarse a la derecha), «es inevitable que la gente tenga la razón por los motivos equivocados. Este temor a encontrarse en mala compañía no es una expresión de pureza política, sino de falta de confianza en uno mismo».