Lección de madurez

Buen partido de los Hispanos ante el rival más complicado en un ambiente hostil con arbitraje sibilino. Importante episodio de formación para un grupo de jugadores que poco a poco van adquiriendo experiencia en grandes citas a punto de alcanzar esa madurez que les va a permitir optar a la pelea por objetivos de tiempos pasados. Y además la descarada irrupción en la alta competición del joven de 18 años Marcos Fis con un futuro que se adivina deslumbrante.

Sin duda Jordi Ribera sacó conclusiones de lo sucedido contra Noruega y planteó un partido de ritmo bajo tratando de minimizar errores que pudieran facilitar goles fáciles de Dinamarca. Los suecos, al igual que Noruega, penalizan sin piedad los errores rivales.

El ataque posicional danés fue una autentica prueba de fuego para el 6:0 español, sobre todo para la dupla central, Serdio-Serradilla, que debuta en este campeonato. El escurridizo juego en proximidad de la primera linea rival exigía el máximo de calidad, intensidad y contundencia de las intervenciones defensivas. Utilizando tácticamente simples; con el pivote lejos o en bloqueo sobre ambos segundos defensores, buscaban habilitar espacios para penetración y lanzamiento en contacto de sus jugadores más determinantes: Pytlick y Gidsel (6 y 5 goles respectivamente).

Este recurso todavía obtenía se hacía más dificil de neutralizar en situaciones de superioridad en las que Jacobsen vaciaba porteria jugando 7x5 con 2 pivotes en la misma zona.

En lo que respecta a nuestro ataque, inicio el partido de manera más que aceptable con un Garciandia muy eficaz (4 goles en 20’) superando el tambien 6:0 nórdico con Saugstrup y Hald en la zona central, Landin y Lauge-Schmidt en los 2º ahorrándose cambios ataque-defensa al ubicar en zona exterior Pytlick y Gidsel.

Clara consigna de buscar en 1x1 al gigantón Simón Hald.

Con esta puesta en escena vimos un primer tiempo competido que finalizó con 14-16 para los nordicos, básicamente motivado por la dispar aportación de las porterías: 6/20 30% para Nielsen y 3/18 16% para Hernández.

El segundo tiempo ya fue otro cantar. Buenos 5’ primeros minutos en el que se consiguió empatar el partido 17-17, momento a partir del cual España (y los árbitros) perdió por completo el control de su juego encadenando una sucesión de pérdidas de balón y errores de lanzamiento que motivaron un parcial de 0-5 que ya rompió el partido.

La fantástica actuación de Nielsen en porteria con 14 paradas y 33% (la nuestra 7 paradas y 19%) y de nuevo una master class de ataque 7x6 con aportación estelar del extremo derecho Kirkelokke (6 de 6 en este segundo tiempo) sellaron la victoria del máximo favorito para la victoria final.