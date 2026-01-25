El imprescindible equilibrio en la inmigración

Soplar y sorber. Abordar el fenómeno de la inmigración que cada vez más voces no dudan en calificar de gravísimo problema —un enfoque teñido más de prejuicios que de hechos— es tan complejo y poliédrico que podría ser lo más parecido a soplar y sorber, dos procesos incompatibles, de forma que hay que optar por uno. En estos momentos, la política dominante en Estados Unidos, pero también de forma cada vez más creciente en Europa, está apostando por soplar, es decir, por cortar el flujo migratorio, blindar las fronteras y expulsar sin contemplaciones a quienes hayan entrado de forma irregular.

El continente europeo ha dejado de ser tierra de promisión y sus principales líderes políticos, convencidos de que el estado de bienestar y sus principios fundacionales —construidos sobre las bases del cristianismo religioso y el liberalismo político-económico— corren serio peligro por una invasión extranjera, tan bárbara como desarmada, se disponen a levantar las mismas vallas que en su día derribó para construir el proyecto europeo. Intramuros estaremos los europeos —si es que este proyecto político, social, económico y cultural sobrevive a la presión trumpista y sus fuerzas nacionalpatrioteras que arrecian en Hungría, Francia, Polonia o Países Bajos— y extramuros el resto de personas, cuya condición de ciudadano con derecho a acceder estará marcada por su poder adquisitivo, formación cultural o lugar de procedencia.

Europa se cierra sobre sí misma, cuando paradójicamente necesita más que nunca mano de obra foránea para preservar el mismo sistema que ve amenazado. Así que soplar (expulsar) no arreglará el problema, por lo que es imprescindible sorber (atraer) población extranjera. El dilema es formidable. ¿Cuándo soplar y cuándo sorber?

Galicia no es ajena a esta disyuntiva, aunque por fortuna los aires xenófobos no arrecian con la fuerza que en otros territorios peninsulares. Por múltiples razones. La fundamental, porque los gallegos conocemos como pocos pueblos el sabor amargo de la emigración, una decisión que nunca se toma de buen grado. Durante décadas, cientos de miles de gallegos han debido abandonar familias, casas, aldeas y concellos en busca de un futuro mejor, o de la mera supervivencia. Argentina, México, Brasil, Venezuela, Francia, Suiza, Alemania, Reino Unido o incluso Australia han acogido a nuestros compatriotas con mayor o menor calidez. En esos países, los gallegos se han labrado una imagen de pueblo laborioso, responsable y confiable. Los más afortunados lograron a base de esfuerzo y talento crearse un patrimonio; la mayoría, simplemente una vida digna. De esa multitud de compatriotas que salieron, muchos nunca regresaron y forjaron familias que todavía hoy, varias generaciones después, mantienen sus vínculos con su otra patria, la gallega. Son nuestra quinta provincia. Los emigrantes supieron integrarse sin perder su identidad, sin renunciar a su cultura, sin sacrificar su ADN. Desde el respeto a otros y a sí mismos. Y este es un elemento clave: la adaptación al entorno sin dejar de ser uno mismo.

Hoy, un siglo después, Galicia es tierra de acogida, que es el mejor de los síntomas de una sociedad que ha alcanzado un notable grado de prosperidad. Algunos de los países que en su día nos recibieron (como Venezuela) son hoy los principales puntos de partida de los contingentes de migrantes. Y su presencia, lejos de incomodarnos, es esencial para mantener operativa la economía y el modelo de bienestar. Clave en nuestro presente y futuro. Y no solo en Galicia. Según los datos del Banco Central Europeo, una institución que no es precisamente una onegé, el 80% del crecimiento de España entre los años 2019 y 2025 se debe a la población extranjera. El análisis es compartido por la OCDE, la Comisión Europea y el FMI. Frente a las fake news, la frialdad de los datos.

Galicia es un pueblo envejecido. Casi uno de cada cinco habitantes supera los 65 años y la tendencia lejos de revertirse se agravará en el futuro inmediato. En este contexto, que se puede extender al continente europeo, es apremiante captar población, mano de obra que permita sostener servicios básicos (como sanidad o dependencia), pero también la industria o la agricultura. Es palmario que el relevo generacional autóctono no cubre las vacantes y que algunas actividades —como las vinculadas al sector servicios— están ya en manos de trabajadores foráneos.

Así que Galicia también necesita a los migrantes por puro egoísmo, para seguir activa, en pie. Las políticas implementadas desde la Consellería de Emprego para captar a descendientes de emigrantes son tan acertadas como insuficientes. Constituyen un buen punto de partida, pero nunca una meta. Hace falta darle un impulso mayor, que no debe ser exclusivo de la Xunta. El Gobierno español podría empezar por agilizar la burocracia, ese muro tan invisible como impenetrable que impide a tantos realizar su sueño europeo.

Más de 750.000 descendientes de gallegos han solicitado el pasaporte español en virtud de la denominada «ley de nietos», una medida de la ley de Memoria Democrática que concede la nacionalidad a extranjeros con padres o abuelos españoles y de exiliados o represaliados del franquismo. Si la mitad, como suele ser habitual, la consigue, la población de la comunidad se dispararía. Lógicamente, no todos los solicitantes tienen la intención inmediata de regresar, pero a buen seguro que no pocos sí se lo están planteando. Galicia tiene aquí una formidable oportunidad.

Sin embargo, reducir el contingente exterior a la población que tiene el mismo color de piel, la misma religión y similares costumbres que nosotros sería una estrategia equivocada. Porque se estaría dando tratamiento de primera, de segunda o de tercera clase en función de la procedencia. Así, por ejemplo, un australiano sería de primera, un colombiano de segunda y un africano de tercera. Los dos primeros tendrían las puertas abiertas, aunque una sería más grande que la otra, y el último recibiría un portazo.

«Galicia, como país emigrante que fue, está en una privilegiada posición para convertirse en ejemplo de tolerancia, respeto, solidaridad y aceptación»

Entre una posición de acceso ilimitado, incondicionado (que se sustancia en el mensaje buenista de vengan todos), y otra de altas murallas (edificada sobre bulos como el que identifica inmigración con delincuencia, gasto social o salarios basura), se hace imprescindible encontrar un equilibrio razonable, sensato y humano, que no discrimine por el color de la piel, la religión que se profesa o el país de origen. El enfoque de migrantes buenos y migrantes malos es intolerable.

Se trata de entender que no hay que elegir entre soplar o sorber, sino de hacer las dos cosas. En definitiva, de huir de las recetas fáciles, simplonas y radicales. Prácticas que no solo no garantizarán el bienestar, sino que, como demuestra la historia, solo generan ruido, violencia, división, enfrentamiento y conflicto.

Galicia, como país emigrante que fue, está en una privilegiada posición para convertirse en ejemplo de tolerancia, respeto, solidaridad y aceptación. Y no solo por humanidad, sino también por inteligencia y necesidad. Por supervivencia. Porque el motor económico gallego depende, cada vez más, del combustible exterior.