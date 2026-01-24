Retratos augustos: Iria Vázquez

Artista viguesa multidisciplinar, investigadora y docente. Iria Vázquez transita con naturalidad los territorios donde la imagen, el cuerpo y la acción se entrelazan y su obra se despliega desde una perspectiva interdisciplinar que combina el ámbito expositivo, el audiovisual y el escénico o más en concreto, un proceso creativo que explora y conjuga diferentes medios (plásticos, audiovisuales) y disciplinas (pintura, fotografía, escultura, videoarte, performance, etc). Doctora en Bellas Artes por la Universidade de Vigo (2015), su mirada, atravesada por una perspectiva feminista, se orienta también hacia la educación artística, la divulgación y la mediación cultura. Fue presidenta de la Asociación Profesional de Artistas de Galicia.

Iria Vázquez, en una interpretación de una de sus obras. / Miguel Vidal

Hoy, libro de J.Benito con Manuel Rivas y Perfecto Conde como escuderos

El lunes a las 20 en el Salón de Actos del Marco. Advertidos quedáis los amantes de la literatura, periodismo y memoria. Dígolo, cariños meus, porque allí presentará el habitualmente biógrafo J. Benito, tomiñés cosecha de 1956 con la mayor parte de su vida en Madrid, su primera novela, Non creo en máis vida ca esta, que subtitula «la novela del Baixo Miño» porque de una aldea de este paraíso miñoto surge su marcha familiar hacia el Dorado (proletario) de Madrid a buscarse la vida. Benito ha publicado varias biografías tras su jubilación, pero trabajó décadas como periodista en la TVE (Informe Semanal...) y tiene como acomodadores del acto a Perfecto Conde (1947, admirable traductor al gallego de esta pieza de Benito) y a Manuel Rivas (1957) con otras tantas décadas de vieja guardia sobre los luceros del periodismo aunque luego afamado escritor, uno de cuyos libos hallé yo hace mucho en el New York librero, Si yo, que me siento amigo de ellos y cumplo ahora 50 años de periodismo diario pudiera estar en la presentación, veríais a 4 hermosos carrozones que sumaríamos al menos siglo y medio en el más viejo y genuino periodismo: el del papel.

Animaos, gente: llegan las corales y las habaneras

Iba a hablar del teatro que nos viene de la mano del Ensalle pero prefiero poner música coral para despedir el literario «touch» benitense. Sí, Enrique Lorenzo, amante de Santa Cecilia y padre padrone de Acopovi. Ya sé que mañana domingo las 18h. en el Teatro Afundación será día de fiesta para tus cantores, en el que participarán las corales de Teis, Alborada de la AVCD de Cabral, apóstol Santiago y el Coro del Conservatorio Superior de Música de Vigo. Y que el 1 de febrero comienza en el mismo lugar el 20 Festival de Habaneras, 8 jornadas hasta abril. Música es anima mea.