Qué habrá sido de ellos

De la larga andadura profesional como juez, guardo innumerables recuerdos y anécdotas; nada sorprendente, nada especial, cualquier colega de profesión atesorará igual repertorio. Algunos de esos recuerdos lo son de jóvenes que tristemente se iniciaban en el mundo del delito. Era esta una experiencia difícil de encajar y no fácil de entender, y, en cualquier caso, resultaba preocupante y penosa.

La delincuencia juvenil no reconoce una causa única. Hablan algunos de un fenómeno de socialización que se desenvuelve en el marco de una subcultura de atmósfera delictiva que propicia el aprendizaje. Otros ponen el acento en la frustración que nace de la radical inadecuación entre aspiraciones y expectativas, medios y metas, fisura que aboca al fracaso por la imposibilidad de encontrar trabajo. A otras causas más se refieren los especialistas con las que ahora no voy a ocupar al lector.

En cualquier caso, siempre he puesto en duda que el Código Penal fuera en verdad el instrumento adecuado para tratar a aquellos muchachos. No me parecía que la simple respuesta represiva fuese el remedio, ni que tuviese eficacia profiláctica. Se actúa sobre los efectos, pero es necesario acudir a la causa y aplicar allí la terapia pertinente. Podamos los vástagos insanos, pero descuidamos la raíz.

Las andanzas de estos jóvenes les llevaba, tarde o temprano, a encontrarse con el juez. Algunos recalcitrantes repetían su «visita» al juzgado de guardia, así que llegaban a hacerse conocidos, tanto ellos como sus peripecias; probablemente esa reiteración en el camino del delito era la más palmaria demostración de que el sistema punitivo, tal como estaba montado, no funcionaba con ellos.

Me remonto con mis recuerdos a la ciudad de Gijón, primera mitad de los años 80. Era una época de frecuentes robos en domicilios particulares, en su mayoría perpetrados por esos jóvenes. Por aquellas fechas llegó a hacerse familiar, por la reiteración de sus acciones, un grupo de muchachos de constante rotación por los juzgados.

Recuerdo al que apodaban «el gaviotu» por su especial y arriesgada habilidad volatinera para manejarse por los patios interiores de los inmuebles, entre ventanas y tendales, hasta alcanzar su objetivo, es decir, el hueco por donde acceder al interior de la vivienda. Su apetito por lo ajeno le llevaba a poner en riesgo su propia vida.

En la memoria está también aquel otro al que, sarcásticamente, llamaban «el matemático» (ignoro por qué en este caso no aplicaban la terminación en «u», típicamente asturiana), debido a que, según se decía, fracasaba en todos los robos que planeaba. Tal vez por ello, y en pos del éxito, insistía en sus intentos que luego acababan en el juzgado.

Pero quien se llevaba la palma por su peculiaridad era un muchacho cuyo nombre ya no recuerdo, aunque sí su imagen: menudo, de cara aniñada y alborotado pelo rizo. Lo suyo era la sustracción de coches. No era su afán el apoderamiento definitivo, sino darse el gusto de poseerlos, sentirse dueño de ellos y rey de las calles. Era – y así lo reconocía la policía- un conductor de excepcionales cualidades.

Lo singular de aquel muchacho era que -según contaban- una vez se había apoderado de un vehículo, telefoneaba a la policía: «Estoy en la plaza del Humedal; acabo de coger un Renault 18 de color blanco; a ver si me cogéis». Y una vez que divisaba la presencia de la policía, que obligadamente acudía a cita tan particular, emprendía la huida para ser perseguido por el coche policial al que esquivaba con espectacular maestría.

Sin duda, aquel joven estaba especialmente bien dotado para la conducción. Pensaba yo entonces si no hubiera sido oportuno plantearse su rehabilitación en el campo del motor en el que se revelaba tan sobresaliente.

Han pasado los años y me pregunto qué habrá sido de aquellos chicos, qué de sus vidas, si la persistencia en su conducta desviada les habrá llevado por la senda de la profesionalización delictiva y en ella labraron su propia desventura, o si, por el contrario, supieron o tuvieron oportunidad de rectificar a tiempo. Cualquiera de las dos actitudes habrá sido decisiva en sus vidas.

En ausencia de toda noticia quiero, acaso con supina ingenuidad, imaginármelos en el estado más propicio. Aquellos jóvenes rondarán ahora los cincuenta años. No, no me digan qué ha sido realmente de ellos. Hoy, precisamente hoy, no quiero saberlo; hoy elijo la ensoñación beatífica para imaginarme al «gaviotu» paseando por la playa de San Lorenzo, en compañía de su hijo, mientras le enseña el vuelo en libertad de las gaviotas, y al «matemático» trabajando de contable en una empresa asturiana, y, en fin, a aquel jovenzuelo de pelo ensortijado participando en competiciones automovilísticas o regentando su propio taller. Porque, en verdad, se lo debíamos.