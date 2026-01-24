Opinión | De bolina
Deconstructing Julio
«Por dondequiera que fui, / la razón atropellé, / la virtud escarnecí, / a la justicia burlé / y a las mujeres vendí». Coido ben que todos/as aqueles que -tal e coma lle acontece a este, seu, cronista- anden agora mesmo a «peitear canas», tiveron xa oportunidade para escoitar, calibrar, ponderar... -analizar aínda academicamente, de cursaren estudos de filoloxía- os célebres ripios, digo/escribo versos, da autoría do -sempiterno?- Don José Zorrilla, elevado noutra xeira á categoría de «oitava marabilla» das letras hispánicas. «En Roma, a mi apuesta fiel / fijé entre hostil y amatorio / en mi puerta este cartel: / ‘Aquí está don Juan Tenorio / para quien quiera algo de él’».
Vale; de acordo, Ok MacKey: tal e como nos deprende Loquillo, tratábase en efecto «doutra época e corte moral». Mais é o caso de que, se habemos de ser sinceros, tan sequera un anaco, velaí que deveñen uns cantos/dabondo aqueles -contando asemade coa aquiescencia dunhas cantas/bastantes daquelas, e non só as «trillizas de oro»; de novo manteñamos a franqueza- aos que lles facían os dentes gaseosa la revoltosa de cada vez que asistiamos á exaltación das mil -e unha- noites (cada unha delas, segundo a lenda, en compañía dun divino corpo diferente) vividas por esoutro Tenorio do século XX, e parte do XXI, que atende aínda por Julio Iglesias de la Cueva. E é que si que está realmente bonito, non digamos que non, todo o relato de encontrarse feliz apenas cun «viño e un anaco de pan». Agora ben; que lle queren Vdes? Tamén funciona a cousa se lle poñemos caviar e champán. Funciona incluso d.p.m.
Os dentes, pois, como a gaseosa...Así e todo, xa van alá oitenta e seis anos desde que don Gregorio Marañón, e a pesar dos pesares, deu a coñecer o seu célebre traballo titulado Don Juan. Ensayos sobre el origen de su leyenda. Católico e liberal; liberal e católico en plena orde franquista -e moito antes, daquela, de que Jacques Derrida, vía Woody Allen, fose deconstruír a Harry-, a Don Gregorio non lle tremeu o pulso na hora de cualificar o comportamento «donjuanesco» como unha evidente inmadurez biopsicolóxica. Segundo el, «deitarse con todas as mulleres equivale a non deitarse con ningunha»; isto é, arrebolarse nunha fuxida arreo cara adiante, vítima das propias incertezas e soidades e camiño de acabar por converterse nun puro e duro «vello verde.» Pero aínda o máis espectacular: Marañón advertiu así mesmo arredor da «virilidade precaria ou ambigua» de Don Juan. Traducido ao bravú: que, chegada a ocasión, o Tenorio ben podería resultar (polo menos) bisexual. En fin, da man agora de Ortega y Gasset, non estamos diante do «home que lles faga o amor ás mulleres, senón diante do varón a quen as mulleres lle fan o amor.» E até aquí podo ler.
«Outra época e corte moral», de novo con Loquillo. Non só Zorrilla e nas calexas de Roma ou nos patios de Sevilla. Tirso de Molina, claro é, pero tamén Molière, Goldoni, Mozart, Lord Byron, Kierkegaard, Max Frisch... se achegaron, cada un ao xeito -a historia vai como vai- á «donjuamanía» rampante. De certo, xente de peso, coido, como para enunciar sen máis calquera precipitada teoría da cancelación. Doutra banda -e facendo constar que non pretendo equidistancia ningunha; Mr. Iglesias non forma parte das miñas devocións-, permitan que recorde aquí e agora que, felizmente, contamos con fiscais, avogados defensores e xuíces solventes que han de determinar, ao cabo, a resolución da contenda. Polo demais, e xa sexa para beatificar cadáveres ou para tentar levalos perante dun tribunal popular, demasiado afeccionados somos neste país de países e autonomías revoltés á necrofilia. Señores e señoras: un pouco de por favor.
«Mas es justo que aquí / al universo notorio / que, pues me abre el purgatorio / un punto de penitencia, / es el Dios de la clemencia / el Dios de Don Juan Tenorio». Ignoro, nin que dicir ten, se os maxistrados ad hoc admitirían semellante discurso por parte de Don Julio. En todo caso, o patio de butacas si que aplaudiría «a rabiar.» Evidentemente, os, sempre moi amables lectores e lectoras destas liñas, verán, daquela, se compran a entrada.
Suscríbete para seguir leyendo
- Prohibida la circulación de camiones por la A-52 entre Ourense y Ponteareas desde este viernes y hasta nuevo aviso ante la previsión de nevadas por Ingrid
- El fuerte viento zarandea Galicia: un avión de Iberia frustra el aterrizaje en Vigo y Santiago y regresa a Madrid
- Atasco kilométrico en la AP-9 tras el enésimo accidente en el túnel de A Madroa
- Suspendidas las clases y el transporte escolar en Ourense y prohibidos camiones en autovías y nacionales
- Los ingresos no voluntarios en residencias en Galicia aumentan un 8,5% en un año y alcanzan 6.789
- «La Agencia Tributaria hace muchos méritos para que se le vea como un enemigo»
- Transportes cerrará desde mañana el túnel de Candeán hacia Portugal por obras en la AP-9
- Los vigueses dejan a las mascotas fuera del Vitrasa: es la mejora menos reclamada para el bus en Vigo