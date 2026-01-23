Otro premio para Vaquero

Digo que, aunque no concuerde su estilo con las que aparecen en esta sección, esta fotografía acaba de ser premiada con el 4th Prize en Glam & Beauty del Monte-Carlo Photo Contest 2025, lo cual no significaría nada si el autor no fuera vigués bien conocido en este ámbito y poseedor de un puñado de galardones de ambito europeo: Ramón Vaquero. Fotógrafo profesional en Vigo desde los años noventa.

Un «premio Terrazo» para dar más vida cultural a Vigo

Cosa maravillosa es, casi materia de milagro, que en estos tiempos de poca lectura de papel, colonizada la mente por la barahúnda de la imagen, surja de la iniciativa privada un Premio de Novela Ángeles Terrazo que se erige como el de mayor cuantía de Galicia entre los de su género y, para mayor gozo, tenga en Vigo su sede. Ya se le veía venir a mujer tan proactiva como Geli Terrazo, compañera de vida del que fue presidente celtista Carlos Mouriño y madre de la Marián Mouriñoque hoy asume tal tarea, algún movimiento en el frente social o cultural de esta ciudad, y ha sido esa fundación que lleva su nombre y que desde ahora estimulará la lectura con igual premio que el Café Gijón, 20.000 euros, superando a los nueve de la editorial Galaxia (que por su aniversario llegó en 2025 a uno de 25.000), al Premio Xerais y a todos los que de más pequeño orden surgen en otras editoriales o instituciones gallegas. Leer es hoy casi una línea roja entre el bien y el mal, un acto de supervivencia ante el caos de valores, la mentira y la verdad, la imaginación y su orfandad, y apuesto mi alma que el olívico escritor Pedro Feijóo estará orgulloso de haber sido acomodador del acto en que se bautizó. Todos nuestros champanes suenen entre cítaras, arpas, tambores, sistros y címbalos. Amén Geli, así sea.

Y un acto por la unidad de las iglesias cristianas

¿Una semana de oración por la unidad de los cristianos? A mí me parece excelente en estos tiempos en que la palabra unir se ve hollada por la de polarizar. Pues digo que hoy, a las 19 horas, en la iglesia ortodoxa de Santo Tomé de Freixeiro, se darán cita representantes de iglesias cristianas en la ciudad, y no solo el obispo Valín de la católica, sino Vasyl Savchuk y Dámaso Couto de la ortodoxa, Adela Ben de la anglicana y Enrique García como delegado ecuménico de la diócesis Tui-Vigo, además de todos los que asistir quieran al acto. Me lo cuenta Javier Akerman, arcipreste del área de Galicia de la anglicana tras 15 años de participación en este acto. Adela Ben es precisamente quien lo sustituye, primera mujer ordenada en Galicia al sacerdocio de la Iglesia Española Reformada Episcopal-Comunión Anglicana. No soy perito en estas materias de diversificación eclesial pero contar, lo cuento..