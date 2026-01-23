Miguel Carlos Vidal, poeta

Hace unos días, en una impresionante sala del Museo de la Construcción Naval de Ferrol, se presentó el número 36 de la revista FerrolAnálisis que edita el Club de Prensa de Ferrol con el apoyo de la Deputación da Coruña. Para quienes no la conozcan les diré que FerrolAnálisis, dirigida por Esperanza Piñeiro de San Miguel, es una de las revistas de pensamiento y cultura más importantes de España tanto por su contenido y sus colaboradores como por su asombrosamente cuidada edición.

La primera parte de este número 36 de la revista FerrolAnálisis se dedica a mi admirado y querido poeta ferrolano Miguel Carlos Vidal y por ello la presentación se convirtió en un homenaje a su poesía y su persona. En este agasajo la laudatio corrió a cargo de Xulio López Valcárcel, también extraordinario poeta y amigo. Así que si los hados reunían en Ferrol a dos grandes poetas y amigos, inevitablemente tenía que estar en el lugar donde se producía tal conjunción para disfrutarla con ellos.

Miguel Carlos Vidal (Ferrol, 29 de septiembre de 1927) fue desde muy joven creador y dinamizador cultural. Muy pronto dirigió la revista literaria Bazán. Y en 1952 fundó con Tomás Barros la revista Aturuxo que dirigió hasta su desaparición en 1960. En 1953 publicó su primer libro de poesía, Orvallo. Nos decía Xulio López Valcárcel que después seguiría un largo silencio, apenas interrumpido por algunas colaboraciones esporádicas en revistas tales como Nordés, Vida Gallega, Poesía Española, etc. Pero en ese tiempo no dejó de leer, analizar, estudiar y escuchar poesía. Pocos poetas hay en España tan lúcidos y clarividentes analizando poesía. Las palabras, su significado evidente y no evidente, la sonoridad y la forma que lleva a ella.

En 2002 publicó su segundo libro de poemas Ayer en que te dices, al que siguió El cuarto, la tarde, las rosas..., en 2017 y finalmente Poesía (1956-2018), de 2020, libro en el que sin prólogo, a petición propia, y después de un estricto y severo autoanálisis, presenta una selección antológica, muy trabajada y pulida, de su obra poética.

La obra poética de Miguel Carlos Vidal es tan corta como valiosa. Para él la palabra, sencilla y llena de matices, es la medida de todas las cosas. La infancia, el paso del tiempo, la muerte, el pasado que es hoy y el hoy que es fiel reflejo del pasado, el futuro que pensamos, los juegos del tiempo, las vivencias que rezuman las palabras, la vida que gozamos en cada instante...

A lo largo de los años va puliendo y matizando sus poemas. El tiempo condiciona vivencias, sentires y pensamientos. En 2002 escribía el profundo y hermoso verso «ahora que es por la tarde en mis palabras» que en 2020 transformó en «ahora que ya es de noche en mis palabras». Espléndida, honda y vivida aceptación del paso del tiempo.

En la poesía de Miguel Carlos Vidal es primordial el rigor y la autoexigencia. En su criterio nada en la poesía es neutro, ni las palabras ni los silencios. En ella todo lo que no suma, resta. Por ello considera que los poemas hay que estudiarlos y trabajarlos, en un ejercicio de disciplina y honestidad, hasta el límite. Y el límite se encuentra en el momento en el que, quizá aceptando el «¡No le toque ya más/que así es la rosa!» que nos decía Juan Ramón Jiménez, ya no puedes hacer más supresiones.

Un ejemplo puede ser su extraordinario poema ‘El jardín y las rosas’ que en 2002 nació con nueve versos y en 2020 se quedó con solamente tres:

«Hoy el jardín está todo en las rosas. / ¿Tal vez las mismas –y el aroma (aún)-, / como en el hoy de aquel lejano entonces?...».

Alguien me decía en Ferrol al terminar el acto en el que se le homenajeaba: un día la cultura gallega reconocerá la gran labor poética y literaria de Miguel Carlos Vidal. Yo, pleno de admiración por su obra, ya lo hago ahora.