Marín 2026

Comenzado este año, los marinenses deseamos y esperamos, que sea un año mejor que los anteriores, y naturalmente, que se resuelvan los problemas para una mejor convivencia y, sobre todo, para un mejor desarrollo y crecimiento, para tomar el ritmo que Marín necesita para recuperar nuestra situación actual y conseguir ese desarrollo que todos deseamos y Marín se merece.

Para empezar, debemos alegrarnos de las obras que están a punto de finalizar, y; en primer lugar, hablaremos del tan deseado y esperado Auditorio o Centro Cultural, como quieran llamarlo. Es bien cierto, que no es una edificación de la que podamos presumir o vanagloriarnos, más bien parece un galpón que entona muy bien con los cercanos del puerto, el lugar no es el ideal, por muchas razones ya expuestas, pero es el que hay, su aforo nos parece escaso. Pero dicho esto, debemos alegrarnos de que muy pronto será inaugurado, y por fin, Marín tendrá su Auditorio, a pesar de la larguísima espera, pero como dice el refrán: más vale tarde que nunca, y podríamos añadir que, aunque sea feo, para gustos se pintan colores. Tenemos Auditorio, que es lo importante, con el fin de cumplir una necesidad social largos años reclamada. Y al caso, entendemos, que su nombre debería ser: «Auditorio Princesa Leonor» en recuerdo de su estancia entre nosotros y para evitar discusiones estériles, y para que quede como recuerdo para la posteridad.

La segunda buena noticia de este año, es la unión, que se está terminando, del Paseo Marítimo con la plaza de España, una necesidad que veníamos reclamando, y que, por fin, para disfrute de todos, pronto será inaugurada, y que supondrá una continuación del Paseo Marítimo, para disfrute de todos los marinenses, que ya no tendremos que pasear sorteando coches. A pesar de volver a restar plazas de aparcamiento.

Y el tercer motivo de alegría de este año, será, no sin tiempo, pues lleva más de dos años en obras, la recuperación del Paseo del Lameira, tan deseado por todos aquellos que nos gusta el caminar y sobre todo porque es un paseo donde el espíritu goza del paisaje y de los ruidos del agua al desplazarse por su cauce y el canto de los pájaros, que transmiten una sensación de paz y felicidad, y que nos permite encontrarnos con nosotros mismos. Esperando que se cumplan los deseos para que se prolongue hasta unirse con la carretera de Pardavila, subiendo por el camino de la casa de los Collazo, al tiempo que se permita visitar los molinos abandonados, que serán un aliciente más, para el paseo.

Pero nuestro Marín, todavía tiene pendientes otras obras como la necesaria expansión del casco urbano. Hay que recordar que, desde hace cien años, con el famoso «Plan de Ensanche», apenas si hemos crecido, y como consecuencia tenemos una cantidad de problemas acumulados, que, en nuestra opinión, es necesario darle pronta y adecuada respuesta. Pues estamos perdiendo habitantes. No tenemos Polígono Industrial, y por ello nuestros jóvenes tienen que marcharse a otros municipios. No tenemos alternativa viaria para comunicarnos con la capital y con el Morrazo, y nos faltan dotaciones de servicios y también resolver graves problemas de nuestros límites, etc., etc. Por eso es urgente modificar el PXOU, para realizar todas estas modificaciones que en reiteradas ocasiones hemos estudiado y expuesto, para conocimiento de todo buen marinense. Pues que este año de 2026 sea su hora y los marinense lo agradeceremos satisfechos.