De regreso a la trinchera informativa tras un tiempo de ausencia por un asunto médico de chapa y pintura (mi gratitud a los extraordinarios profesionales de la sanidad pública), me encuentro con que el año, pese al intenso intercambio de buenos (y no pocos hipócritas) propósitos, ha comenzado igual o peor que 2025. En un par de semanas ya se han ido al garete unas cuantas ilusiones y mensajes buenistas que preconizaban paz, amor y demás zarandajas. 2026 ha empezado con pocas noticias buenas, muchas malas y algunas espantosas. Como la dinámica sea esta, el año va a ser heavy.

Que Trump es un caso perdido ya lo sabíamos, pero su estulticia y macarrismo están batiendo récords. Al exitoso secuestro (no hay otra forma de definirlo) del dictador Nicolás Maduro con la complicidad de un puñado de líderes chavistas (quienes tras su felonía siguen en el poder o incluso han ascendido en el escalafón), le ha seguido su amenaza (me temo que no es una bufonada) de tomar Groenlandia, asfixiar a Europa con más aranceles, burlarse de sus líderes (pobre Macron y Stamer, permanentemente ridiculizados) o sustituir a la ONU por una Junta de Paz que presidiría él y en la que participarían pacifistas contrastados como Putin, Netanyahu o Milei. La deriva patológica de Trump daría una inmensa pereza si no fuese el presidente de Estados Unidos. Así que, mal que nos pese, estemos alerta, porque con él la peor pesadilla se puede quedar corta. (Quo vadis Europa? podríamos preguntarnos echando mano del título de la película, y así de paso refrescamos un pelín nuestros conocimientos de latín, una lengua demasiado muerta, tanto que sus profesores hoy son especies en vía extinción).

Pero pese a los tarifazos trumpianos, las grandes empresas gallegas han cerrado el año con un repunte exportador a USA. Vino, madera, aluminio o conserva han salido indemnes del apretón fiscal y demostrado de nuevo su capacidad de resiliencia. Ojalá que el próximo enero podamos decir lo mismo. Pero, como dice la balada, lo dudo. Ya veis, no voy sobrado este año de optimismo. A ver si mi ánimo cambia (aunque también lo dudo).

España es el país de los todólogos. El número uno. Deberíamos plantearnos su exportación. Porque esas voces expertas capaces de destripar sin despeinarse la financiación autonómica, el cambio climático, la recuperación del lince ibérico, el plante al festival de Eurovisión o el proceso de (no) paz en el Oriente Próximo se han puesto ahora campanudas para ilustrarnos sobre qué pasó en el terrible accidente del AVE en Córdoba y, lo que es más importante, quiénes son los responsables y deben dimitir ya o, si escuchamos a los ultras del otro bando, quienes deberían recibir una medalla por su excelente trabajo. Esta fiebre todológica encuentra su hábitat natural en las cadenas de televisión, atrapadas en una carrera desenfrenada hacia el share de audiencia. En nuestra casa, que intenta preservar el sentido primigenio de este oficio, optamos por contar hechos, buscar testimonios relevantes, ofrecer análisis de quienes realmente saben y juzgar más bien poco. Ya habrá ocasión. Somos muy conscientes de que en esta tragedia ha habido una mala suerte horrible pero también sus responsables. Y acabarán saliendo, antes que después.

Ante la tremenda desgracia ferroviaria de Córdoba (bien lo sabemos los gallegos que sufrimos la tragedia de Angrois, todavía empantanada en las procelosas aguas judiciales), apenas tiene sentido hablar de otras cosas, todas empequeñecidas y convertidas casi en banales, aunque no lo sean. Os recomiendo, en todo caso, que sigáis atentos a la batalla de Uber con el sector del taxi vigués; que no os perdáis el testimonio de Nicolás Pérez, un marinense que a sus 59 años está incapacitado por el Covid persistente, víctima de tremendos dolores físicos y graves secuelas psicológicas (“Ni en la cama descanso); o la entrevista a la presidenta de los concesionarios que nos alerta sobre la imparable invasión de coches chinos. ¡Ah! Y el domingo tenéis cita con el quisco porque, entre otros contenidos, en Estela + recordaremos uno de los viajes ferroviarios más locos que ha habido en la historia de Vigo. Menuda movida.

Como siempre, ¡buen finde!

