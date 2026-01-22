¡Y Pitrini metió el gol 88!. ¿Se pueden cumplir 88, soltero y contento? Sí, este es el milagro que la Diosa Fortuna le concedió al vigués Manolito Pitrini, que no precisa de plata para ser alegre, vital y generoso. Aquí lo vemos con la vanguardia de su gastronómica troup (Mingos Fernández, Manolo Durán, Eugenio López y Juan Iglesias) , entrenándose en casa de uno de ellos para la mariscada a mayor gloria de Dios (a.m.g.d.) a la que invitará en Casa Ríos de Domaio.

Os soplo, por si vais. Mi última iluminación en el Madrid gastronómico

De mis escapadas a Madrid solo hablo si alguna experiencia puede servir a quien nos lee. Hoy lo hago, pero no insisto en la visita al Bellas Artes para ver las 250 fotos de Robert Capa sobre nuestra guerra civil, la II Mundial y otras guerras. Excepcional. Hablo de gastronomía, porque mi amigo Nano Gabriel me recomendó el Dantzari, cerca de Princesa. Quedé abrumado de placer, pasmado por la buena cocina, encantado por el esmerado servicio, sobrecogido por la rapidez y encantado por el producto. Pero, sobre todo, admirado por la inteligente oferta de las medias raciones, que te permite recorrer un paisaje de sabores más diverso. Seré breve: Dos finos para hacer boca. Habitas con jamón. Almejas a la sartén —casi imposibles en Galicia—. Cocochas de merluza en su más alta distinción; manitas de cerdo deshuesadas, para matar por ellas. Tarta de manzana con helado Pedro Ximénez y torrija con helado de canela. Una suerte: me tocó una salita solo para dos mesas, que no es lo mismo que el mogollón. Otra: iba con la mujer adecuada. No salimos encantados, salimos agradecidos con una cocina clásica, sin golfear en nuevas cocinas.

Vendrá el Broadway vigués

¡Uf, las cocinas internacionales que van ocupando el barrio viejo de Vigo! Esa de kebab, la otra de pizza... Antes había bares y restaurantes locales. Hoy encuentras, o pronto lo veremos en Vigo, las mismas multinacionales del picadillo y cadenas de restauración que en todas partes. ¿Por qué las franquicias están colonizando los barrios históricos? ¡Oh, dios mío, en vez de tabernas, reductos de jovencitos a la caza de los placeres made in USA, de abuelitas con nietos que prefieren ya la plástica hamburguesa con Coca Cola... Quieren cambiar el mapa de la comida callejera, ganarles la batalla a las tascas de barrio. Comida rápida, engordante, babeante... adiós callos, fabada o rabo de toro. ¡Tendremos el Broadway vigués!