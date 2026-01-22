Opinión
Comezar unha fermosa amizade
Hai unha empresa que che aforra pensar. Ou sexa, pensa por ti. En xeral todas elas queren facelo. Andan sempre competindo por como te vistes, onde te divirtes, en que xentes debes confiar e consellos polo estilo. A culpa tampouco é exclusivamente delas, se ti es tan inocente que acabas por crer todo canto che contan, pois...
Volvendo ao caso. Esta empresa é diferente, pensa por ti en plan ben. É dicir, planifícache o xantar maila cea de cada semana e ti recibes os paquetes na casa. Alguén porfiará que eso leva anos inventado. Pero non. Mandan os ingredientes xunto coas receitas. O truco é que despois toca cociñalos. En aparencia está chupado, porque poñerse diante dos fogóns así, mola.
Moito máis agora que iso de pedir a domicilio seica está fora da onda. De aí que a cada pouco nos sorprendan cunha nova variante culinaria internacional para engancharnos. Aborreciches o sushi?, pois toma ramen! Nen quero pensar cando nos levemos ben con Rusia. Ímonos fartar de tenreira strogonoff, pirozhki e vodka.
Por iso, o plan este parece infalible. Idea de negocio redonda: recibes os produtos na cantidade xusta, tes as indicacións para a elaboración dos pratos e avante toda cas cazolas! Só lle vexo unha pequena pega.
Para triunfar aquí, no «país dos mil ríos», como nos definiu Álvaro Cunqueiro (director de FARO no século pasado e eminente gastrónomo), primeiro deberían redeseñar o menú. E é que por causa da baixa natalidade que arrastramos desde o Fraguismo, e da escaseza de vivenda actual, acaban por convivir na mesma unidade familiar varias xeracións. E claro, aos máis cativos da casa podes convencelos cuns gnocchis con polo á italiana, pero de aí non pasas.
Como lle vas presentar eso á patroa, ou ao teu pai? Ao rematar o prato, comentarán —e con razón— aquelo de: isto moi rico, e para comer, que? Si, o menú coxea. Fáltalle peixe, por exemplo. Ten pescada —só agardo que sexa de Celeiro—, pero fáltanlle xardas, lirios, meigas, sardiñas... e bonito! —de Burela—. Vale, se cadra porque non estamos en tempada. Mais o que agora poderían ofrecer son pargos, fanecas, palometas... ata bacallau, para facer con repolo. Pois nadiña.
A ver, que un pouco de variedade entre tanto ravioli e rigatoni, agradécese. Escoitei que tiñan fabada, non din con ela na sua web; tampouco atopei caldo de nabizas, lacón con grelos nin cocido. Nen sequera unha sinxela zorza ou un raxo. Que tristeza de cociña! Ademais, se son sostibles, e chufan de empregar produto local e de proximidade, onde van atopar mellores ingredientes que os nosos? Case atrévome a suxerirlles que se inspiren co receitario de A cociña galega (Editorial Galaxia) de Cunqueiro. Seguro que pode ser o comezo dunha fermosa amizade.
