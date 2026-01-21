Trump se emperra en que Groenlandia le pertenece

Como un niño grande malcriado, el presidente de Estados Unidos se empeña en que Groenlandia le pertenece y así se lo ha hecho saber por escrito al primer ministro noruego y a su amigo, el presidente finlandés.

«Como su país ha decidido no darme el Nobel de la Paz aunque he parado un sinfín de guerras, lo único que me importa ahora es lo que considero bueno y justo para EE UU», escribió Donald Trump al jefe del Gobierno noruego, Jona Gahr Store.

Según Trump, Dinamarca no tiene ningún documento que demuestre su propiedad de Groenlandia, y «EE UU necesita esa isla».

Pero no solo Trump, sino su secretario del Tesoro, Scott Bessent, insistió en que Groenlandia debe ser para Estados Unidos y recordó que otros presidentes de EE UU intentaron hacerse ya antes con la isla «para nuestra seguridad».

Parece ser que solo Harry Truman manifestó ese deseo en 1946, pero Dinamarca se lo negó. Al año siguiente comenzaba la Guerra Fria.

Los argumentos de Bessent son puro delirio: «No vamos a externalizar nuestra seguridad hemisférica a otros países (…) En su primer mandato, les dijo a los europeos que no construyesen el Nord Stream 2, que no se fiasen de Rusia y ¿quién está financiando ahora la guerra de ese país contra Urania sino el petróleo ruso que le compran?»

Pero al parecer el problema no es solo Groenlandia, sino que Trump comentó a algunos colaboradores que también Canadá es «vulnerable a Rusia y China». No enviará allí tropas, pero sí dijo que el Gobierno de Ottawa tiene que gastar más en defensa.

¿Cómo reaccionan mientras tanto los europeos a las amenazas de Trump de elevar los aranceles primero en un 10 por ciento y a partir de junio en otro 25 por ciento si no se llega a un acuerdo antes del 1 de junio para entregarle Groenlandia en una bandeja?

Por fin parecen tomarse en serio la amenaza de Washington y anuncian que responderán no solo con una lista arancelaria por un total de 93.000 millones de euros a los productos de Estados Unidos, sino que recurrirán a un instrumento nunca utilizado antes y conocido como «bazuca comercial».

Se trata de una herramienta que establece una serie de normas y procedimientos para disuadir a otros países que traten de presionar económicamente a la UE respondiendo con medidas restrictivas del comercio y las inversiones, algo que dolerá sobre todo a los gigantes tecnológicos de EE UU que operan en Europa.

En declaraciones a la prensa británica, un funcionario de la UE afirmó: «Trump utiliza métodos mafiosos, pero queremos darle la oportunidad de desescalar».

El problema, como pasa tantas veces en la UE, es que no todos están de acuerdo y si el presidente francés, Emmanuel Macron, es partidario de amagar ya con ese bazooka a las tecnológicas estadounidenses, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, se opone.

Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que negoció con Trump en Escocia el pasado julio un acuerdo comercial muy desventajoso para Europa, apuesta por el diálogo sin decir cómo.

Un arma de que disponen los europeos frente a Trump son los entre 8.000 y 12.600 millones de activos estadounidenses que poseen aunque, en su mayor parte, sus titulares no son los Estados, sino aseguradoras, planes de pensiones, bancos y otros inversores institucionales.

Los fondos de pensiones de Dinamarca han repatriado mucho de ese dinero y han reducido así su exposición en EE UU. El problema es encontrar a quien esté dispuesto a comprar los activos de los que Europa quiera desprenderse.

Y como parte de esta locura in crescendo, la última noticia es que Trump ha invitado a otros países a integrar la Junta de Paz que ideó en principio para Gaza, pero que quiere ampliar a otros conflictos y en la que muchos recelan un intento de reemplazar a la ONU, que él tanto desprecia.

La presidirá el propio Trump, que será quien elija además a sus miembros permanentes, cada uno de los cuales deberá pagar mil millones de dólares por ese honor. Macron ha rechazado la invitación, pero no así el primer ministro húngaro, Viktor Orbán.