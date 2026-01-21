La impresora poseída

Corría el 98, primer año de carrera. Nunca olvidaré —aunque motivos no faltan para hacerlo— cuando un amigo, informático por vocación y profesión, me enseñó por las malas los riesgos de Internet. Estaba tan tranquilo en casa, redactando algo para clase, cuando de repente la impresora, como poseída por un espíritu maligno, empezó a escupir papel sola. Tras unos segundos de desconcierto —en los que llegué a pensar que estaba soñando o que el aparato se había vuelto loco, como si eso fuese posible—, el listo de mi colega me envía un SMS cachondeándose de mi cara… sin necesidad de verla.

Fue como un bofetón. Un despertar violento a la realidad digital y a los peligros de la red. No sé cómo lo hizo, pero se coló en mi ordenador a través del módem —aquellos aparatos que sonaban a música psicodélica; los más jóvenes no sabrán de qué hablo— y dio la orden a la impresora para que me pegase el susto del siglo. Sin levantarse del sofá.

Aquella fue la primera lección, aunque no la última. Hubo otras, también vía SMS, que mejor omito no vaya a ser que le quede fama de hacker, que no lo es. Pero se las agradezco. Me enseñaron a no fiarme de nada y a protegerme en la medida de lo posible, porque tengo claro que, por mucho que uno se blinde digitalmente, si alguien con los conocimientos suficientes quiere joderte la vida, puede hacerlo. Así que al menos no ponérselo fácil, ¿no?

Lo de la impresora, con perspectiva, es una anécdota graciosa al lado del amplio catálogo de estafas online al que hoy estamos expuestos. Phishing, ransomware, malware, smishing, vishing, catfishing y otros muchos -ishing, sin olvidar las técnicas de manipulación psicológica —eso que llaman ingeniería social—, que son las más peligrosas, aquí y fuera de la pantalla. Seguro que más de uno de ustedes conoce algún afectado. A mí no me llegan las dos manos para contarlos, con episodios que van desde cargos pequeños a cuenta, casi imperceptibles si no revisas tus movimientos bancarios, hasta estafas de cientos de miles de euros en empresas del área de Vigo tras burdas suplantaciones de identidad.

Está claro que los malos siempre van un paso por delante. Y como prueba, la “estafa de Shein” que publica hoy mi compañera Patricia Casteleiro: un caso de smishing por clicar en un SMS de una empresa que parece legítima, pero no lo es. En este caso, el gigante textil chino Shein. Apuesto mi soldada a que usted, querido lector, ha recibido mensajes similares de compañías fiables de toda la vida: Iberia, Gas Natural, Correos… Notificaciones de la DGT (“tiene diez días para pagar esta multa o si no…”), de la Agencia Tributaria, de redes sociales, de antivirus e incluso de su propio banco alertando de cargos o descubiertos inexistentes. Todo con un único objetivo: dejarle sin blanca.

Por eso, casi treinta años después, sigo sin fiarme de nada. Si en 1998 un chaval con un módem podía hacer que mi impresora enloqueciera y me diera el susto de mi vida, imagínese ahora, cuando los chorizos de verdad —armados con inteligencia artificial— clonan voces, generan deepfakes indistinguibles, escriben mensajes perfectos en tu idioma y hasta simulan videollamadas de tu madre pidiéndote pasta urgente. Aquella impresora escupiendo papel fue mi primer bofetón digital; el de hoy es silencioso, personalizado y puede dejarte la cuenta en números rojos sin que te enteres hasta que ya es tarde.