Esto es un florido vergel del arte que reunió la galería viguesa Quadro en su última exposición, y nos gusta ver junto a tanto creador. Ahí veis a Fernando (galería), Angel Comesaña, Pepe Güenaga, María Arboleda, Henrique Prado, Ucha, Blanca (galería), Marcos Puhinger, Cristina Rommel, Rafa Diéguez, Ana Brea, Xavier Magalhães y Tino Canicoba. Pintores y escultores nuestros. ¡Juntos y sin vino español ni ná! Por puro arte.

Aquellos tiempos de los años 80 de pura movida

Acaba de entrar en mi correo una foto de Paco Santomé, el ex concejal de Cultura con Manoel Soto durante los 80. Está con el alcalde, el presidente de la Xunta entonces y, como invitado, Tierno Galván, alcalde entonces de Madrid y su movida. Ahora que se cumplen 40 de aquello debió entrar morriña de aquellos años explosivos ya irrepetibles a Santomé, que ahora está retirado en la periferia, dedicado por placer al campo y a la pintura. Es que se comió mucho y mucho tuvo que aprender Santomé de la avalancha que le cayó y hubo de gestionar culturalmente desde la concejalía porque aquí todos parecieron volverse artistas. Toda la moda gallega cuyo cerebro rector estaba en la sede de Galicia Moda de Vigo, en Gran Vía, donde no se paraba y de ahí salía la presentación de sus colecciones al más alto nivel, en Vigo, Madrid, Barcelona o París; las salas de arte, en que hacían cola propuestas diversas en pintura, escultura... ; la aparición semanal en FARO del suplemento Pasarela, dedicado a todo este movimiento y la de Pharo The Be Go, más contracultural (entonces los empresarios estaban por apostar y arriesgar).

Páxinas do suplemento “Pharo The Be Go”. / FdV

¡Ay Santomé, que melé!

Claro, Paco Santomé alucinaba con tanto chollo, que le llevaba de happenings a presentaciones o entregas de premios en un ruedo explosivo y siempre tenía que ponerse sus pajaritas D’Aquino como su jefe alcalde, al que un vez hallé en El Corte comprando un traje italiano y conminé a meterse en los probadores de Gene Cabaleiro o Cortemans para que promocionara lo gallego. Claro, es que a Santomé, aunque estaba encantado, le llovía arte, industria cultural y de moda por todos lados y la orden era colaborar con lo que venía._Y lo hacía con placer, fue un buen concejal. Por un lado, el frente de los diseñadores de moda para hombre, mujer y niño; por otro, el de los fotógrafos de moda, (Carré, Herránz, Víctor González, Xoan Piñón, Suárez Canal)… por otro el de las modelos como Judith Mascó, Jacqueline de la Vega, Piaget, Luik....que venían a fotografiarse para nuestras colecciones. Además , la nueva literatura de los 80 que surgía, el videoarte, el movimiento de arte Atlántica movido por Mancho Pereiro, el diseño gráfico, la explosión musical con grupos de todos conocidos Es que Vigo no era cualquier sito, vivíamos una fase eruptiva de nuestra historia local y, si por el día se producía, por la noche se hacían sacrificios a los dioses entre copas, concursos de moda, conciertos y happenings. Vigo parecía una ciudad rayada, atropellada, divertida y canalla. Y claro, Santomé no daba abasto por lo que a él le tocaba en política. Por eso ahora se pone tierno y manda fotos.