Historia de una reconversión

Estos que veis hacen de la amistad culto, no solo por matrimonial encomienda, sino porque ellos, los varones, conformaban un grupo de futbito en los años 80 y 90 pero las circunstancias del paso del tiempo les obligaron a una reconversión. Ahora las invitan a ellas y se inventaron unas «cenas de los terceros miércoles» que no exigen tan calamitosos esfuerzos deportivos. Hombre, no están todos los de aquel equipo que con la disculpa del futbito echaba una canita de su vida conyugal al aire pero ahí veis al portero Muradás, a los defensas Moisés y Pepe y a los delanteros Mera y Juan. Bueno, todos ex de aquello.

Toquemos trompetas y címbalos para aplaudir a Navia Espacio de Arte

Toquemos trompetas, címbalos, panderetas, arpas y liras para aplaudir los más de dos años en que Navia Espacio de Arte ha paliado la orfandad de salas en esta ciudad con su apertura en la sede de APAMP (Asociación de familias de personas con parálisis cerebral); al principio con timidez y ahora con lista de espera, tras 14 exposiciones ya y muy buena acogida. Mi corazón salta de alegría y con cánticos le daré gracias al Señor, que diría otro señor pero de la Biblia. Hablo con Inés Gómez, responsable de Comunicación, y me cuenta la singularidad de la recepción a visitantes en este apeadero del arte, a cargo de guías con parálisis cerebral que se comunican muy bien complementados con la tecnología adecuada. ¡Qué buen modo de integración y visibilización al ciudadano visitante del trabajo que allí se encierra! Dice Inés que Navia Espacio de Arte nace para poner en valor y dinamizar la vida cultural y social de Vigo. Razón tiene, al cubrir ese otro Vigo «naviero» bien poblado que se expande, donde antes nada había de arte y ahora se puede gozar en el mismo barrio. ¡Mi corazón salta de alegría, etc.!

Y ahora tenéis allí a Virginia Álvarez con sus «fragmentos»

Y ya está allí con su «Fragmentos Vivos» la viguesa Virginia Álvarez con ese trabajo suyo que combina pintura acrílica, madera recuperada y marmolina, dando lugar a piezas con una fuerte carga matérica expresiva. Sabemos que esta artista, criada en Vigo en un entorno familiar donde la enseñanza y el arte formaban parte de la vida cotidiana, cumplió el requisito que APAMP exige con los artistas que acoge: un encuentro supongo que a modo de taller o al menos explicativo con su gente, y que igual que ha pasado con anteriores artistas, ha quedado encantada por esa conexión con un mundo que desconocía. Hay que decir de ella, porque bueno es saber de lo que se va a visitar, que hace tres años, en un proceso de introspección y necesidad de expresión personal, Virginia retoma la práctica artística y comienza a desarrollar un lenguaje propio. Veréis algo de carácter mayoritariamente abstracto a partir de gestos impulsivos y enérgicos. Así sea.