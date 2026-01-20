Crónica del comienzo de la UVigo

Ante las próximas elecciones al Rectorado de la UVigo quiero destacar algunos aspectos de esta institución y su razón de ser, con la intención de aportar algunas reflexiones sobre su situación actual. Así pues, en este primer artículo se analizan los factores que condicionaron su nacimiento y evolución inicial.

La UVigo nació en uno de los momentos menos propicios posibles. La Ley 11/1989, de 20 de julio, creó la nueva universidad, y el Decreto de Segregación (DOG de 24/1/1990) la independizó de la Universidade de Santiago de Compostela (USC). Ambas fechas están marcadas por un contexto político y académico que, con la perspectiva actual, hacía poco aconsejable el fondo y el ritmo de aquel proceso en que nos vimos inmersos.

Aunque la Ley no establecía plazos concretos, la segregación se ejecutó mediante un decreto único, sin etapas graduales ni planificación detallada. Todavía hoy cuesta entender por qué se hizo de esa forma tan abrupta, porque resultó ser la decisión más determinante de la historia de la UVigo y marcó un arranque lleno de incertidumbres.

En cualquier otro país, una segregación universitaria habría empezado al inicio del curso académico. Aquí no: el decreto (publicado más tarde, pero con efectos retroactivos desde el 1/1/1990) generó una situación paradójica. Toda la comunidad universitaria, centros y servicios pasaron a depender de Vigo desde esa fecha, pero las decisiones y documentos firmados entre el 1 y el 25 de enero por la USC se consideraron automáticamente actos de la nueva universidad viguesa, aunque esta no hubiera intervenido en absoluto. Así nació una institución en mitad del curso, algo poco habitual y bastante desconcertante desde el punto de vista académico.

Además, la UVigo arrancó todavía atada administrativamente a la USC: un cordón umbilical indispensable, ya que carecía de servicios centrales para gestionar nóminas, facturación, contabilidad… Así pues, disponía de capacidad de decisión, pero no de gestión real, lo que multiplicó los trámites burocráticos precisamente cuando cualquier institución naciente necesita máxima operatividad para funcionar, algo que aquí resultó imposible desde el primer día.

Sin un conocimiento exacto de las nuevas titulaciones, sin presupuesto, con un plan de financiación parcialmente elaborado, en plena transición de gobierno autonómico, con una USC ansiosa por desprenderse cuanto antes (sobre todo tras la renovación de su claustro) y sin especificación clara de las infraestructuras heredadas… así empezó la andadura de una universidad que, por todos esos condicionantes, generó hechos prácticamente irreversibles, muchos de ellos no deseados y, por ende, difíciles de revertir.

Los primeros meses fueron un torbellino de conflictos: múltiples huelgas de profesorado y estudiantes que reclamaban soluciones a problemas antiguos ya planteados a Santiago, especialmente la implantación de segundos ciclos. Las demandas resultaban contraproducentes: por un lado, se exigía al nuevo rectorado vigués (a través de las juntas de centro) respuestas inmediatas a esas viejas reivindicaciones; por otro, en otros escritos se pedía que no se tomara ninguna decisión que pudiera comprometer el futuro. Nunca en su (todavía corta) historia hubo en la UVigo contradicciones tan evidentes y llamativas.

En conclusión, fue un nacimiento complicado, apresurado y lleno de improvisación. Pero, a pesar de todo, la UVigo logró salir adelante y consolidarse con el tiempo.