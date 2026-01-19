Irene separó a los reyes

Irene de Grecia fue siempre ¿quién es la persona que está sentada junto a la reina? Su presencia incesante, sin palabras, le garantizaba el anonimato. Disfrutó del mayor lujo al que puede aspirarse en el siglo XXI, que no es otro que estar siempre al borde del acontecimiento sin protagonizarlo, ni influir en su desarrollo. En el seno de la antigua familia real dinamitada, la hermana de Sofía de Grecia, ahora desaparecida, interpreta un papel amortiguador similar al que representa la infanta Margarita de Borbón y Borbón, la hermana menor de Juan Carlos I. Este manto de anonimato buscado no se extendió a Pilar de Borbón y Borbón, que siempre obligaba a plantearse por qué no reinó si era mayor que su hermano, un dilema heredado por la infanta Elena de Borbón y Grecia.

Ya ven, en cuanto empiezas a hablar de Irene de Grecia, aunque sea en su momento de protagonismo indiscutible, la atención se dispersa a royals de mayor enjundia. Pese a esta neutralidad y a la voluntad de confundirse con la decoración, la espiritual hermana menor de la reina Sofía jugó un rol involuntario pero decisivo en la separación de los reyes. El divorcio de facto, que solo fue aceptado por los cortesanos cuando lo confesó el propio Juan Carlos I, no se basó únicamente en el rosario de infidelidades perpetradas por el monarca hoy emérito.

Juan Carlos I reservaba una denominación neutra pero con retintín para su familia política: «los griegos». Compartió correrías juveniles con Constantino de Grecia, que alguien repase el álbum de fotos de Lady Di en Marivent entre ambos escualos. Sin embargo, la presencia constante de Irene de Grecia contribuyó, según la propia confesión del monarca, al alejamiento de los reyes, incluso en su vertiente protocolaria. En Mallorca, el rey navegaba a solas incluso cuando no había otra mujer a su lado distinta de doña Sofía. Con el tiempo se sintió aislado y es así como la figura más inocente de las monarquías europeas adquiere un perfil protagonista. Contribuyó de paso a que la reina que no quiere ser emérita preservara la cordura, ante la desintegración familiar.